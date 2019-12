Sprockhövel. Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan für Busse in Sprockhövel. Der Nahverkehr in der Stadt ist nur wenig betroffen. Das sind die Änderungen:

Sprockhövel: Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel

Die Bogestra und die VER passen zum Sonntag, 15. Dezember, die Fahrpläne des Busverkehrs an. Von Fahrplanwechsel ist Sprockhövel nur teilweise betroffen – auf den Linien SB37, NE4 und 558. Hier gibt es die Änderungen im Überblick.

Für den Bereich der VER ergeben sich Änderungen auf der Linie 558. Die verkehrt ab dem Fahrplanwechsel nur noch zwischen Niedersprockhövel Kirche und Hattingen Mitte.

Geringfügige Änderungen beim Nachtexpress

Beim Nachtexpress NE4 fährt die Linie in Hattingen-Welper nicht mehr über Friedensstraße, sondern über An der Hunsebeck. Dadurch verschieben sich die Abfahrtszeiten. In Richtung Schwelm fährt der NE4 in Sprockhövel jetzt fünf Minuten später als bisher ab. In Richtung Bochum bleibt die Abfahrtszeit gleich.

Beim SB37 wird montags bis freitags morgens und nachmittags der 30-Minuten-Takt auf den Abschnitt Bochum Hbf – Hattingen Mitte erweitert, wodurch sich dort die Fahrzeiten montags bis samstags etwas verändern. Zwischen Hattingen und Haßlinghausen gelten die anderen Fahrzeiten aber schon seit 2018.