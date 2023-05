Sprockhövels Bürgermeisterin Sabine Noll (2.v.r.) und Mitarbeitende der Stadtverwaltung danken allen Menschen, die in der Kinderbetreuung arbeiten.

Kinderbetreuung Sprockhövel: Dankesworte am Tag der Kinderbetreuung

Sprockhövel. Ohne die Beschäftigten in der Kinderbetreuung würden die Arbeitswelt nicht funktionieren. Sprockhövels Bürgermeisterin Sabine Noll sagt Danke.

Am 15. Mai findet der diesjährige Tag der Kinderbetreuung zum elften Mal statt. Die tägliche Arbeit von Fachkräften in Kindertagesstätten, Tagesmüttern und Tagesvätern hat einen hohen Stellenwert für Kinder, ihre Eltern und die gesamte Gesellschaft. Sie alle haben Wertschätzung und ein Dankeschön verdient.

Der Kinderbetreuung Bedeutung und Relevanz geben

Anlässlich des Tages der Kinderbetreuung am heutigen Montag, 15. Mai, sagen Bürgermeisterin Sabine Noll sowie das gesamte Team des Jugendamtes der Stadt Sprockhövel „Danke“. Der Aktionstag trägt dazu bei, der Kinderbetreuung in Deutschland die Bedeutung und Relevanz zu geben, die ihr zusteht. Die außerfamiliäre Bildung, Betreuung und Erziehung spielt für die Entwicklung von Kindern eine wesentliche Rolle. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat für viele einen hohen Stellenwert und ohne vielfältige, qualitativ hochwertige Angebote könnte dieses Konzept in vielen Familien nicht umgesetzt werden.

Dem Wohl der Gesellschaft dienen

Er soll die Aufmerksamkeit auf die Leistungen und die Arbeitsbedingungen der pädagogischen Fachkräfte lenken, die sich Tag für Tag zum Wohle der Kinder engagieren und damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft Deutschlands leisten. „Das Wohl jedes einzelnen Kindes zu achten, zu schützen und zu gestalten, ist sicherlich eine der bedeutsamsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Umso dankbarer bin ich, dass sich diese Zielgruppe bewusst für diese anspruchsvolle und wichtige Arbeit entschieden hat und sie mit Leidenschaft umsetzen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Kraft bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit“, sagt Bürgermeisterin Sabine Noll.

Zum elften Mal Aktionstag

Der Aktionstag findet immer am Montag nach Muttertag statt. Am diesjährigen 15. Mai 2023 jährt sich der Tag der Kinderbetreuung zum elften Mal.

