Sprockhövel: Dampfbahner eröffnen wieder die Saison

Da freuen sich die Familien nicht nur in Sprockhövel: Die Dampfbahnsaison startet am Wochenende nach Ostern wieder.

Sprockhövel. Der Dampfbahnclub Sprockhövel signalisiert demnächst wieder „Fahrt frei“. Dann schnauft die Lok und die großen und kleinen Gäste freuen sich.

Am Sonntag nach Ostern, 16. April, heißt es am Bahnhof Haßlinghausen wieder „Fahrt frei“. Der Dampfbahnclub Sprockhövel lädt zu seinem ersten Fahrtag in dieser Saison. Auf der vereinseigenen Anlage „Am Beermannshaus“ haben Interessierte wieder die Möglichkeit sich mit einer Miniatur-Dampflok über die Strecke fahren zu lassen.

Anheizen der Lokomotive erleben

Auch besteht die Möglichkeit, beim Anheizen der Lokomotiven dabei zu sein und sich anzuschauen, wie man aus Kohle und Wasser genug Energie bekommt, um eine Lokomotive in Bewegung zu setzen. Für das leibliche Wohl sorgen die Vereinsmitglieder im gewohnten Rahmen mit Bratwurst, Kuchen und Getränken.

Start ist um 11 Uhr

Los geht es um 11 Uhr. Nähere Informationen erhalten alle Interessierten im Internet unter http://www.dbc-sprockhoevel.de/

