Sprockhövel: Busfahrer verletzt Kind (14) mit Außenspiegel

Sprockhövel. Ein Busfahrer hat am Donnerstag am Busbahnhof in Sprockhövel ein Kind mit dem Außenspiegel verletzt. Was dann geschah.

Am Busbahnhof in Haßlinghausen hat sich am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Fußgänger wurde von einem Bus angefahren.

Unfall geschah bei der Anfahrt

Am Donnerstag um 13.25 Uhr befuhr ein 55-jähriger Busfahrer aus Recklinghausen den Busbahnhof am Nikolaus-Groß-Platz in der Absicht, am dortigen Bussteig anzuhalten. Während der Anfahrt kollidierte er mit einem 14-jährigen Fußgänger aus Schwelm und traf diesen mit dem rechten Außenspiegel am Kopf.

Fahrer haut einfach ab

Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Busfahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde daraufhin eingeleitet.

