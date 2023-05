Sprockhövel: Buntes Ausflugsprogramm für Senioren

Sprockhövel. Für die älteren Sprockhöveler bietet das Seniorenbüro Ausflüge zu Zielen in die Region an. Die Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Seniorenbüro der Stadt Sprockhövel hat für Bürger und Bürgerinnen ab „50plus“ wieder ein buntes Ausflugsprogramm zusammengestellt. In der Broschüre „Aktiv unterwegs“, die im Bürgerbüro, im Seniorenbüro, den Freiwilligenbörsen, beim Pavillon am Busbahnhof, der Buchhandlung Schulz und der Post/Stöberstube in Niedersprockhövel erhältlich ist, sind alle Informationen zusammengestellt.

Drei attraktive Reisen in die Region

1. Busfahrt nach Vallendar mit anschließender Schifffahrt nach Andernach am Dienstag, 20. Juni, In Andernach gibt es die Möglichkeit, den höchsten Kaltwassergeysir der Welt zu besuchen (mit Zusatzkosten). Optional kann das Kloster Maria Laach besucht werden. Eine Anmeldung für bis zu vier Personen ist ab 22. Mai möglich. Die maximale Teilnehmendenzahl beträgt 100 Personen.

2. Ausflug nach Hameln mit Weserschifffahrt am Donnerstag, 13. Juli. Im Anschluss an die Schifffahrt ist die Teilnahme an einer Stadtführung möglich. Oder man folgt den Bronzetafeln mit Rattensymbolen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Eine Anmeldung für ist ab dem 19. Juni möglich – 100 Personen Maximum.

3. Ruhr-Tour mit Reiseleitung am Mittwoch, den 13. September. Der Ausflug steht unter dem Zeichen der Familie Krupp. Besucht wird unter anderem die Villa Hügel. Aus diesem Anlass werden neben der normalen (barrierefreien) Führung auch zwei verschiedene Sonderführungen (leider nicht barrierefrei) angeboten. Eine Anmeldung ist ab dem 21. August möglich.

Die Anmeldungen werden zum jeweiligen Anmeldetermin persönlich im städtischen Bürgerbüro im Rathaus in Haßlinghausen entgegengenommen. Ist eine persönliche Anmeldung nicht möglich oder werden weitere Informationen benötigt, steht das städtische Seniorenbüro unter 02339 917-320 zur Verfügung.

