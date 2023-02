Sprockhövel: Bürger räumen im März wieder ihre Stadt auf

Sprockhövel. Aufforderung zum Anpacken: „Sprockhövel putz(t)munter“ heißt die Aktion, die am 24. und 25. März wieder stattfindet. Das ist erforderlich.

Sprockhövel macht Frühjahrsputz: Die Gemeinschaftsaktion „Sprockhövel putz(t)munter“ findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Am Freitag und Samstag, 24. und 25. März, sind Vereine, Kindergärten, Schulen, Unternehmen, sonstige Institutionen und Privatpersonen wieder aufgerufen, Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet zu reinigen.

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr die Aktionstage für mehr Sauberkeit zu organisieren und hoffen wieder auf zahlreiche Unterstützung aus der Bürgerschaft“, so Bürgermeisterin Sabine Noll und Fachbereichsleitung Susanne Görner.

Anmeldungen bis zum 27. Februar möglich

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Aktion ist noch bis einschließlich Montag, 27. Februar, möglich. Im Internet unter www.sprockhoevel.de/sprockhoevel-putztmunter finden sich hierzu das Anmeldeformular sowie weitere Informationen. Die Anmeldung erfordert die Angabe der teilnehmenden Personenzahl aufgeteilt in Erwachsene, Jugendliche und Kinder (wichtig für die benötigten Handschuhgrößen) sowie der Angabe des gewünschten Sammelbereiches, um Mehrfachsammlungen an gleicher Stelle möglichst gering zu halten.

Notwendige Sammelutensilien wie Handschuhe und Abfallsäcke werden zur Verfügung gestellt. Weitere Infos: 02339 917-267, E-Mail: weinbrenner@sprockhoevel.de

