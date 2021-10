Sprockhövel: Bergische Stube wird zur Backstube

Sprockhövel. Die Sprockhöveler Bäckerei Borggräfe übernimmt die Bergische Stube vom Golfhotel Vesper. Diese Pläne gibt es für das Gebäude.

Die „Bergische Stube“ wird eine Backstube – diese Veränderung an der Stadtgrenze zu Wuppertal haben jetzt das Golfhotel Vesper und die Bäckerei Borggräfe bekanntgegeben. Das Golfhotel gibt den Betrieb des urigen Häuschens am Mollenkotten auf und verpachtet künftig an die Sprockhöveler Genussbäckerei, die hier ihre 20. Niederlassung einrichten wird.

Holz und Naturstein sorgen für ein modernes, aber gemütliches Ambiente

„Es wird in unserer Gegend etwas einmaliges sein“, beschreibt Borggräfe-Geschäftsführer Patric Sondermann die Umbaupläne der Bäckerei. Ihr Inneres wird mit Holz und Naturstein gestaltet; so wird der Raum moderner, während der gemütliche Charakter der Bergischen Stube bewahrt wird. Dafür habe man eigens einen Ladenbauer aus dem Süddeutschen Raum engagiert. Der von Vesper errichtete Anbau bleibt dabei erhalten, ebenso wie die Terrasse und das Gebäude als solches.

Wo sich rund 20 Jahre lang Golfer, Stammtische und Feiernde trafen, soll auch zukünftig der Fokus auf Aufenthaltsqualität gerichtet sein. „Man wird dort ganztägig verzehren können“, verrät Patric Sondermann. Neben dem klassischen Backwarenangebot mit Frühstück sowie Kaffee- und Kuchentafel am Nachmittag will Borggräfe hier auch einen Mittagstisch und herzhafte Snacks offerieren. An den Wochenenden soll es das Frühstück in der Form eines Brunches geben. „Wir erfinden das Rad an der Stelle nicht neu“, relativiert Sondermann. Ähnlich werde es auch in den Café-Standorten des Unternehmens in Hagen-Haspe oder Wetter gemacht.

Backstube soll im Frühling 2022 an den Start gehen

Spätestens im März 2022 sollen die Umbauarbeiten fertig sein und die bergische Backstube an den Start gehen. Für Borggräfe wird es zwar nicht die größte Filiale werden, aber vorerst der Café-Standort mit den meisten Sitzplätzen.

„Natürlich hängt auch ein Stück unserer Geschichte an der Bergischen Stube, aber der Umbau und die Verpachtung sind ein weiterer logischer Schritt für unsere Vision und die weitere Entwicklung“ erklärt Arnt Vesper mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Wir freuen uns nun mit dem Familienunternehmen Borggräfe aus Sprockhövel einen Partner gefunden zu haben, bei dem wir unsere Stube in guten Händen wissen.“

Sie freuen sich auf die Neuerungen in der Bergischen Stube: Anke Hartmann, Patric Sondermann und Arnt Vesper. Foto: Christian Prange / Golfhotel Vesper

Modernes Konzept auch für die Golfanlage im Mollenkotten

Die Golfanlage im Mollenkotten wird derweil weiter von dem Hotelier-Paar Arnt Vesper und Anke Hatmann betrieben. Sie arbeiten gerade an einem neuen und modernen Golfkonzept für die beliebte Anlage, die künftig vor allem auch junge Leute ansprechen soll. „Die Synergien sind da und wir sind überzeugt, dass es eine Win-Win Situation für beide Familienunternehmen ist, wenn die Backstube eröffnet ist“, berichtet Anke Hartmann, „unsere Golfer wollen gerne nach der Runde nur eine Kleinigkeit essen oder einfach nur einen Kaffee trinken, das bietet sich in Zukunft dann hier oben super an“.

Allerdings sind natürlich sind nicht nur Golfer willkommen, auch die Nordbahntrasse ist nur einen Schlenker entfernt und für die Anreise mit dem Auto sind Parkplätze vorhanden.