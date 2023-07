Sprockhövel: Benefiz-Golfturnier zugunsten der Krebshilfe

Sprockhövel. Gold ist ein Sport, in dem sich auch Menschen treffen, um Gutes zu tun. Der Golfclub Felderbach Sprockhövel veranstaltet ein Benefiz-Turnier.

Auf der Anlage des Golfclub Felderbach Sprockhövel e.V. findet am Sonntag, 16. Juli, das traditionelle Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe statt. Das Turnier ist eines von insgesamt rund 130 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie.

Wettspiele gibt es seit 42 Jahren

Seit 42 Jahren erfreuen sich die bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe großer Beliebtheit. Mehrere Tausend Golferinnen und Golfer engagieren sich auch in diesem Jahr in rund 130 Golfclubs für krebskranke Menschen.

In Sprockhövel um Einzug ins Regionalfinale spielen

Die Teilnehmenden des Turniers in Sprockhövel spielen zudem um den Einzug in ein Regionalfinale. Die Golf-Wettspiele enden mit dem Bundesfinale am 23. September im Golfclub Hannover e.V. Interessierte Golferinnen und Golfer können sich für das Turnier in Sprockhövel anmelden. Der Verein gibt weitere Informationen zum Benefiz-Turnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe unter 0202 64 82 22 22.

