Sprockhövel bekommt das zweite Schnelltestzentrum

Ab kommenden Mittwoch wird das Angebot an Teststellen für kostenlose Corona-Schnelltests in Sprockhövel erweitert: Auch in der Glückauf-Halle in Niedersprockhövel, Dresdener Straße 11, können die Sprockhöveler dann einen Corona-Schnelltest machen, der für alle einmal in der Woche kostenlos ist.

Betreiber ist wieder MedCare Professional

Wie auch das Testzentrum, das bereits seit dem 22. März erfolgreich im Vorraum der Sporthalle Haßlinghausen in Betrieb ist, wird auch das neue Testzentrum durch die Firma MedCareProfessional betrieben. Das Testzentrum ist täglich jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Sieben-Tage-Betrieb

Beide Testzentren sind jeweils 7 Tage die Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Anmeldung und Terminvergabe erfolgen über die folgende Homepage:www.coronaschnelltest-sprockhoevel.de. In Ausnahmefällen können die Termine auch per E-Mail oder Telefon abgestimmt werden. E-Mail: info@coronaschnelltest-sprockhoevel.de, oder 02324/9199 817.