Sprockhövel: Beide Altenheime im Fokus des Gesundheitsamtes

Im Haus am Quell wurden Bewohner und Mitarbeiter am Dienstag getestet.

Sprockhövel Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreisgebiet sinkt. Aber sowohl im Matthias-Claudius-Haus wie auch im Haus am Quell gibt es Verdachtsfälle

Das Matthias-Claudius-Haus und das Haus am Quell stehen weiterhin unter Beobachtung des Kreisgesundheitsamtes. In beiden Häusern gibt es nach Angaben des Kreises sowohl Verdachtsfälle wie auch positiv auf das Coronavirus getestete Personen.

Derweil ist die Sieben-Tage-Izidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, um mehr als elf Punkte auf aktuell 134,21 im Kreisgebiet gesunken. Von den 984 Erkrankten im EN-Kreis wohnen demnach 112 in Sprockhövel, 338 Personen aus dieser Stadt gelten mittlerweile als gesundet.

https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/den-waz-newsletter-fuer-sprockhoevel-abonnieren-so-gehts-id230094166.html

Seit Dienstag gibt es im Kreisgebiet vier weitere Fälle, an denen Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben sind - ein 92-Jähriger aus Witten, ein 62-Jähriger aus Herdecke und zwei Frauen (96 und 87 Jahre alt) aus Hattingen, die Bewohnerinnen des Seniorenzentrums St. Mauritius waren.

Die Zahl der Corona-Toten aus Sprockhövel liegt konstant bei 13.