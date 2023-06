Sprockhövel: Bei Unfall am Sonntag waren Drogen im Spiel

Am Sonntagmittag ist es an der Querspange zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Sprockhövel. Es war ein Unfall am Sonntagmittag: Ein Polo-Fahrer raste in Sprockhövel in eine Böschung. Jetzt legen die Ermittler ihre Erkenntnisse vor.

Am Sonntagmittag musste die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall auf die Querspange. Dort war ein VW Polo von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war in eine Böschung gerast. Mittlerweile gibt es Erkenntnisse über den Fahrer – und das Fahrzeug.

Auffällig schon in Haßlinghausen

Nach jetzigem Stand der Polizeiermittlungen war es ein 27-Jähriger gewesen, der kurz vor dem Unfall auf der Mittelstraße in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs gewesen war. Dort wäre er beinahe mit einem anderen Auto kollidiert und missachtete eine rote Ampel.

Von der Fahrbahn abgekommen

Daraufhin fuhr er weiter auf der Querspange in Richtung Hattingen. Als er auf Höhe der Anschlussstelle Sprockhövel abbog, kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet er in den Gegenverkehr, kollidierte mit einer Leitplanke und überschlug sich. In einer dortigen Böschung kam er auf dem Dach zum Stillstand.

https://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/tote-in-sprockhoevel-so-arbeiten-die-ermittler-aus-koeln-id238795041.html

Verdacht auf Drogenkonsum

Der VW-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da sich für die anwesenden Polizeibeamten der Verdacht ergab, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurden ihm Blutproben abgenommen. Er wurde nach der medizinischen Behandlung zur Polizeiwache in Hattingen zur Identitätsfeststellung und Vernehmung gebracht.

Offenbar war Auto gestohlen worden

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der VW Polo im Rahmen eines Einbruchs auf der Mittelstraße gestohlen worden war. Auch verfügte der Fahrer nicht über einen Führerschein. Das Auto wurde sichergestellt.

