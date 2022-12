Sprockhövel: Awo Hiddinghausen spendet für Projekte

Sprockhövel. 4000 Euro Reinerlös brachte der diesjährige Basar der Awo Hiddinghausen. Zahlreiche Initiativen und Vereine haben davon profitiert.

Auf Einladung des Awo-Ortsvereins Hiddinghausen kamen Vertreterinnen und Vertreter der nachfolgend genannten Einrichtungen in die Begegnungsstätte. Zum Schluss wurde nach Vorstellung der Projekte die Spendensumme aus dem Basarerlös 2022 in Höhe von insgesamt 4000 Euro an die Einrichtungen und Vereine aus der Nachbarschaft verteilt.

Dank an Unterstützer und Besucher des Basars

Die Ortsvereinsvorsitzende Ursula Oberdick bedankte sich deshalb auch noch einmal ausdrücklich bei allen Unterstützern und bei den Besuchern des Basars, die zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben.

Geldspenden in unterschiedlicher Höhe erhielten: Die Awo-Außenwohngruppen für Menschen mit Behinderungen für Kurzurlaub am Meer; der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e.V. zur Unterstützung einer ukrainischen Familie mit drei Kindern (ein Kind ist schwerstbehindert); die Förderschule Hiddinghausen zur Anschaffung von Laufrädern für Kinder; die Ev. Kirchengemeinde für die Friedensdorf-Oberhausen-Aktion „Waffeln statt Waffen“; der evangelische Kindergarten Hiddinghausen für Utensilien für die Kinderküche und den Kaufmannsladen; die Awo-Werkstatt für Behinderte dort einen transportablen Basketballkorb; Awo-Kindergarten in Hiddinghausen: Gartengeräte und Werkzeuge für Kinder; das Frauenhaus des Ennepe-Ruhr-Kreises für kunstpädagogische Projekte mit den Kindern; die Flüchtlingshilfe Sprockhövel für den Frauentreff – montags mit Frühstück und gleichzeitig die Gelegenheit, die deutsche Sprache zu erlernen.

Auch Bedürftige bekommen Zuwendung

Awo International erhielt einen Zuschuss für Hilfe zur Selbsthilfe gegen die Hungersnot. Zuwendung erhalten auch Bedürftige in Hiddinghausen. Der Vorstand des Awo-Ortsverbandes Sprockhövel- Hiddinghausen dankt allen, die den Ortsverband bisher aktiv unterstützt haben.

