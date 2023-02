Sprockhövel: Auffahrunfall an der Kreuzung Bochumer Straße

Sprockhövel. Im Kreuzungsbereich Bochumer/South-Kirkby-Straße in Sprockhövel ereignete sich am Montag ein Auffahrunfall. Hier war die Feuerwehr gefordert.

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16.45 Uhr ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich Bochumer Straße / South-Kirkby-Straße. Zur Untersuchung von Fahrerin und Fahrer der Unfallfahrzeuge wurde ein Rettungswagen nachgefordert. Beide Personen wurden medizinisch untersucht, ein weiterer Transport in ein Krankenhaus erfolgte jedoch nicht.

Hochvolttrennschalter gekappt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Da es sich bei einem der Unfallfahrzeuge um einen Plug-in-Hybriden handelte, wurde der Hochvolttrennschalter des einen Fahrzeugs gekappt. Die Batterie des anderen am Unfall beteiligten Fahrzeugs mit Verbrennerantrieb wurde herkömmlich abgeklemmt.

Not-Türöffnung am Sonntag

Die Einsatzstelle wurde nach 45 Minuten an die zur Unfallaufnahme anwesende Polizei übergeben. Vor Ort waren 14 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen.

Am Sonntag war die Feuerwehr noch gegen 16 Uhr zu einer Not-Türöffnung an der Mittelstraße ausgerückt. Ein Anwohner war durch eine betreuende Nachbarin seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür mit Spezialwerkzeug. Es konnte niemand in den Räumlichkeiten angetroffen werden. Auch diese Einsatzstelle wurde an die anwesende Polizei übergeben.

