Sprockhövel: Attraktive Ferienspaß-Angebote im Sommer

Eröffnung am Freitag, dem 21. April 2023 mit Einweihung der neuen Pumptrack-Anlage am Radweg in Sprockhövel Haßlinghausen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Sprockhövel. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Jetzt muss Freizeit geplant werden: Stadt Sprockhövel und Vereine bieten wieder interessante Aktionen an.

Für die zweite Ferienhälfte der kommenden Sommerferien hat die Stadtverwaltung Sprockhövel wieder abwechslungsreiche Veranstaltungen und Aktionen für alle Kinder in Sprockhövel geplant. In enger Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament werden vom 17. bis 28. Juli 2023 vier spannende Projekte rund um die neu eröffnete Pumptrack-Anlage in Haßlinghausen angeboten.

Grundlagen des Skateboard- und Bike-Fahrens erlernen

In Kleingruppen lernen die Kinder und Jugendlichen die Grundlagen des Skateboard- oder Bike-Fahrens auf der Anlage und erhalten wertvolle Tipps und Tricks von Profis, die die Workshops begleiten. Das Angebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch fortgeschrittene Fahrerinnen und Fahrer. Wer sich lieber kreativ einbringen möchte, hat die Möglichkeit die Pumptrack-Anlage künstlerisch zu gestalten. Die Kinder und Jugendlichen können fantasievolle Graffitis entwerfen oder die umliegende Grünanlage nachhaltig verschönern.

Anmeldefrist bis 13. Juni

Damit so viele Kinder und Jugendliche wie möglich von dem kostenfreien Angebot profitieren können, kann jeder Jugendliche lediglich an einem der vier Workshops teilnehmen. Die Anmeldefrist endet am 13. Juni.

Halbtages- und Tagesausflüge

In der sechsten Ferienwoche ab dem 31. Juli erwartet die Sprockhöveler Kinder und Jugendliche bunt gemischte Halbtages- und Tagesausflüge zu verschiedenen Stationen in der Nähe von Sprockhövel: Dazu gehören unter anderem rasante Fahrten in Achter- und Wasserbahnen im Movie Park, rund 900 Tiere und drei Erlebniswelten (Asien, Afrika und Alaska) im Zoo Zoom in Gelsenkirchen, ein wilder Ritt im Kanu auf der Wupper, ein kunterbunter und aufregender Tag in der Bauernhofoase Irrland und schwindelerregende Höhen im Kletterwald Wetter.

Weitere Angebote von Vereinen

Auch die Vereine, Verbände sowie viele weitere Organisationen aus Sprockhövel haben ein buntes und liebevoll gestaltetes Programm für die Kinder und Jugendlichen im Angebot. Nähere Informationen zu allen Angeboten und Aktionen können den Ferienspaß-Programmheften auf der Website der Stadt Sprockhövel unter www.sprockhoevel.de/freizeitangebote entnommen werden. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen erfolgen über das Online-Formular unter demselben Link.Angebote aus dem Ferienspaß werden unter anderem durch das Zukunftspaket gefördert.

Leistungen aus dem Zukunftspaket

Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit ist ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Es wird umgesetzt von der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung (gsub) und der Stiftung SPI. Der Programmteil „Kinder- und Jugendbeteiligung im Zukunftspaket“ wird verantwortet von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS).

