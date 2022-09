Digitalwelt Sprockhövel: Annäherungen an Smartphone & Co.

Sprockhövel. Die Evangelische Erwachsenenbildung bietet in Sprockhövel einen Kursus für Digitalmuffel an. Wie Smartphones und Internet besser genutzt werden.

In den Kursen der Evangelischen Erwachsenenbildung wird die Bedienung des Smartphones gezeigt. Das Surfen im Internet sowie E-Mails verschicken, gehört in den Kursus.

Wichtige Fertigkeiten erlernen

Außerdem werden interessante Programme (so genannte Apps) auf das Smartphone geladen. Fragen „Wie kann man über WLAN ins Internet gehen? Wie verschicke ich Fotos? Welche Einstellungen sind ratsam“ werden in dem Kursus ebenso behandelt. Zweimal mittwochs in der Zeit von von 10 bis 13 Uhr am 19. und 26. Oktober wird die Unterrichtsveranstaltung im Evangelischen Gemeindehaus Sprockhövel, Perthesring 18 angeboten. Informationen und Anmeldungen sind möglich unter 02336 4003-44 bei der Evangelischen Erwachsenenbildung, Petra Syring.

