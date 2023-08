Sprockhövel: Anmeldung zur Musikalischen Früherziehung

Sprockhövel. Im September startet auch in Sprockhövel wieder die Musikalische Früherziehung. Was Kinder dort lernen können.

An der Musikschule der Stadt Sprockhövel startet im September ein neuer Kursus für die Musikalische Früherziehung. Teilnehmen können Kinder im Alter von vier Jahren. Der Unterricht findet montags von 15 bis 16 Uhr in der Musikschule im Kulturhaus in Haßlinghausen, Gevelsberger Straße 13, statt. Die Gruppe besteht maximal aus zwölf Kindern. Der Kursus beginnt am 4. September und kostet 25,50 Euro pro Monat.

Musikalische Entwicklung wird gefördert

Musikalische Früherziehung gilt als attraktives und bewährtes vorschulisches Lernangebot zur Förderung der musikalischen Entwicklung. Die Unterrichtsinhalte sind Singen und Sprechen, Bewegung und Tanz, Hören-Lernen durch Natur- und Umweltgeräusche und Musik, Improvisieren mit Stimme und Instrumenten, elementare Erfahrungen an Instrumenten und erster Instrumentenbau sowie Kennenlernen unterschiedlicher Musikinstrumente.

Ansprechpartnerin ist die Musikschulverwaltung

Weitere Informationen gibt es bei der Musikschulverwaltung unter 02339 917-153 sowie unter musikschule@sprockhoevel.de.

