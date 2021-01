Sprockhövel: Anmeldung an der Wilhelm-Kraft-Schule

In wenigen Tagen beginnt das Anmeldeverfahren an der Wilhelm-Kraft-Schule in Haßlinghausen.

Sprockhövel Bereits am kommenden Samstag startet das Anmeldeverfahren für die künftigen Fünftklässler und die Oberstufe.

Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Haßlinghausen gibt bekannt, dass die Anmeldungen am Samstag, 30. Januar, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr und an den Tagen 1. bis 3. Februar zu den üblichen Bürozeiten des Sekretariates stattfinden. Die Vorstellung des Kindes ist nicht erforderlich.

Vorbereitung auf die Anmeldung

Am 30. Januar stehen Kolleginnen und Kollegen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Zu allen anderen Zeiten werden lediglich die Unterlagen entgegengenommen und geprüft. Die Schule bittet um die frühzeitige Einreichung der erforderlichen Unterlagen im Vorfeld: So muss das Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben sein, eine Kopie der Geburtsurkunde und der Personalausweise der Erziehungsberechtigten bereit gehalten werden. Bei geschiedenen Eltern mit getrenntem Sorgerecht muss das Sorgerechtsurteil vorgelegt werden, Nicht-EU-Bürger müssen eine Aufenthaltsbescheinigung vorweisen können.

Originalzeugnis vorlegen

An den Tagen 30. Januar und 1. bis 3. Februar benötigt die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule dann nur noch das Originalzeugnis der Klasse 4 und alle Anmeldescheine, die die Grundschulen ausgeben.

Die Anmeldungen für die Oberstufe läuft folgendermaßen ab: In der Zeit vom 1. bis 5. Februar können in der Zeit von 14 bis 17 Uhr (Di 16-18 Uhr) folgende Unterlagen im Raum F016 (F-Halle) abgeben werden: Halbjahreszeugnis, Anmeldeformular, Kopie des Personalausweises eines Erziehungsberechtigten, gleichzeitig muss eine Anmeldung über www.schueleranmeldung.de erfolgen. Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es auf www.wilhelm-kraft-gesamtschule.de. Alle weiteren Informationen: 02339/9193-0 oder per Mail: uessem@wkge.nw.lo-net2.de.