Vorträge Sprockhövel: Am Lebensende selbst entscheiden dürfen

Sprockhövel. Das Seniorenbüro Sprockhövel lädt am Dienstag ein zu einer Informationsveranstaltung mit drei Vorträgen zum Selbstbestimmungsrecht des Menschen.

Das Seniorenbüro der Stadt Sprockhövel bietet am Dienstag (7.3.) ab 18 Uhr in den Veranstaltungsräumen der Sparkasse, Hauptstraße 68, einen kostenlosen Informationsabend zum Thema Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Leben und im Sterben an.

Stadt will Palliativversorgung unterstützen

Die Stadt Sprockhövel hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ausweitung und Verbesserung der Palliativversorgung und der Hospizangebote zu unterstützen, um damit ein würdevolles Leben und Sterben zu fördern. Hierzu hat Bürgermeisterin Sabine Noll im August vergangenen Jahres für die Stadt Sprockhövel die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland unterzeichnet und damit erklärt, dass sich die Stadt für die Verbesserung der Situation schwerstkranker und sterbender Menschen, ihren Familien und Nahestehenden einsetzt.

Kostenloser Informationsabend

Auch der Ausschuss für Senioren und Demografie hat im vergangenen Jahr den einstimmigen Beschluss gefasst über das Thema Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Leben und im Sterben zu informieren und dafür zu sensibilisieren. Am Dienstag findet nun zu dieser Thematik der kostenlose Informationsabend „Leben, Sterben, Selbstbestimmung – Welche Rechte habe ich?“, organisiert vom Seniorenbüro, für alle Interessierten statt. Es erwartet die Teilnehmenden drei Vorträge von Expertinnen und Experten: Dr. Franz Krizanits vom palliativmedizinischen Konsiliardienst im Palliativwerk EN-Süd und Hattingen referiert zum Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Leben und Sterben und greift dabei den aktuellen Sachstand sowie die Gesetzesinitiativen auf.

Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Petra Bedow von der Betreuungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises hält einen Vortrag zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen sowie Betreuungsverfügungen. Silvia Kaniut berichtet von den Angeboten des Ambulanten Hospizdienstes Witten – Hattingen e.V.

