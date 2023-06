Sprockhövel: Am Boden liegende Frau wird überfahren – tot

Sprockhövel. Was für eine Tragik in Sprockhövel: Eine am Straßenrand liegende Frau wird überfahren – und dabei tödlich verletzt. Die Umstände sind rätselhaft.

Tragischer Verkehrsunfall in Haßlinghausen: Am späten Sonntagabend wurde eine am Straßenrand liegende Frau auf der Silscheder Straße überfahren – sie wurde dabei tödlich verletzt

Zu spät gesehen

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 23.25 Uhr eine 44-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Haßlinghausen unterwegs. In der Dunkelheit wurde sie dabei viel zu spät auf die Frau aufmerksam, die am Straßenrand lag. Der Unfall geschah auf Höhe der Hausnummer 115 der Silscheder Straße. Die Autofahrerin erfasste eine am rechtem Fahrbahnrand bereits am Boden liegende Frau mit ihrem Wagen.

Schwere Kopfverletzungen

„In Folge des Zusammenstoßes mit dem Pkw erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen“, berichtet Polizeisprecherin Isabell Kircher. Das Unfallopfer sei dann noch am Unfallort gestorben.

Mehrere Zeugen waren dabei

Der Vorfall hat einige merkwürdige Begleiterscheinungen. Die Polizei berichtet auf Anfrage der WAZ, dass es einige Zeugen gegeben habe, doch scheinen sie nicht in Beziehung zum Unfallopfer gestanden zu haben. „Die Frau hat keinerlei Ausweispapiere bei sich geführt“, berichtet Sprecherin Kircher.

Bislang keine Vermisstenmeldung

Andererseits habe es bis Montagmittag auch keine Vermisstenmeldung gegeben, die zur Klärung der Identität der Toten hätte beitragen können, so die Sprecherin. So bleibt die Frau bislang eine Unbekannte.

Unterstützung durch Spezialisten

Auch ist noch nicht bekannt, ob das Unfallopfer unter Drogen oder Alkohol stand, als es angefahren wurde. Wie in solchen Fällen üblich, setzt das Verkehrskommissariat der Kreispolizei bei den weiteren Ermittlungen auf die Unterstützung durch Spezialisten. „Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium Köln wurden hinzugezogen, sie haben ein Unfallaufnahmeteam gebildet“, berichtet Isabell Kircher.

