Bei einer Polizeikontrolle in Sprockhövel fiel ein Wuppertaler negativ auf.

Sprockhövel. Die Polizei kontrollierte in Sprockhövel einen Mann, der unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein fuhr. Das hat auch für den Pkw-Halter Folgen

Sprockhövel: Alkohol-Fahrt ohne Führerschein hat Folgen

Gleich doppelt negativ fiel ein 41-Jähriger Wuppertaler bei einer Polizeikontrolle in Sprockhövel an der Gewerbestraße auf. Auch für den Halter des Fahrzeugs, das der Mann steuerte, hat das Folgen.

In der Nacht zu Dienstag gegen 0.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Gewerbestraße den 41-jährigen Mann in seinem VW. Bei der Kontrolle konnte der Wuppertaler keinen Führerschein vorweisen, meldet die Polizei. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Auch gegen den Halter des Pkw wurden Ermittlungen eingeleitet. Dieser hatte dem Wuppertaler sein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, ohne sich zu vergewissern, dass der Wuppertaler im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.