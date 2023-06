Sprockhövel: Alarm! Feuerwehr rückt aus zur Sparkasse

Zwei Alarmierungen hielten die Feuerwehr Sprockhövel am Wochenende in Atem.

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Samstag nachts zu einem Brand an der Sparkasse Haßlinghausen alarmiert. Was sich dort ereignete.

In der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0.27 Uhr zur Sparkasse in Haßlinghausen alarmiert. Der Meldung nach sollte das Geldautomatengebäude vor dem Haupthaus brennen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Verneblungsanlage vermutlich durch Wartungsarbeiten ausgelöst hatte.

Zweiter Akt in Betrieb an Beisenbruchstraße

Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Nach 30 Minuten war der Einsatz für die 16 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet. Am Samstagabend löste gegen 20.15 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb an der Beisenbruchstraße aus. Der Bereich des ausgelösten Brandmelders wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Da es offenbar keinen Schaden gegeben hatte, konnte der Einsatz daraufhin abgebrochen werden. Nach 45 Minuten konnten die 17 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte wieder einrücken.

