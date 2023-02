Sprockhövel: Ab Mittwoch geht Straßensanierung weiter

Sprockhövel. Der nächste Bauabschnitt der L551-Sanierung an der L551 in Sprockhövel folgt am Mittwoch. Es geht von der Eicker bis zur Hiddinghauser Straße.

Ein neuer Bauabschnitt der Deckensanierung in Sprockhövel beginnt am Mittwoch: Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert aktuell die L551 zwischen Sprockhövel-Flockenhaus und Niedersprockhövel. Am Mittwoch (15.02.) beginnt ein neuer Bauabschnitt auf der Haßlinghauser Straße zwischen dem Kreisel Eickerstraße und dem Abzweig Hiddinghauser Straße auf einer Länge von circa 230 Metern.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Einbahnstraßenregelung eingerichtet

Während der Bauarbeiten wird dort eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung South-Kirkby-Straße eingerichtet. Eine Umleitung über die South-Kirkby-Straße und die Hiddinghauser Straße wird ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen an. Zeitgleich wird der andere Bauabschnitt auf der Bochumer Straße weitergeführt.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel