Sprockhövel: 81-Jährige übersieht Gegenverkehr

Sprockhövel. Beim Abbiegen in die Stefansbecke in Sprockhövel hat eine 81-Jährige den Gegenverkehr übersehen. Sie kollidierte mit einer 55-Jährigen.

An der Kreuzung Gevelsberger Straße/Brockenberg/Stefansbecke ist es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Verursacherin schiebt Autos ineinander

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 81-jährige Gevelsbergerin mit ihrem grauen Citroen auf der Gevelsberger Straße und beabsichtigte nach links in die Stefansbecke abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah sie eine ihr entgegen kommende 55-Jährige mit ihrem blauen Opel, die die Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Autobahn befuhr. Es kam zu einer Kollision, in deren Folge der Opel in einen, an der Stefansbecke wartenden VW eines 49-jährigen Gevelsbergers geschoben wurde.

81-Jährige leicht verletzt

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 13.000 Euro.

