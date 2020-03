Sprockhövel Eine Sprockhövelerin fühlt sich von ihrem Nachbarn beleidigt und zeigt ihn an - nicht zum ersten Mal. Gericht sieht keinen Grund für ein Urteil.

Ein 52-jähriger Sprockhöveler musste sich vor dem Amtsgericht Hattingen verantworten. Seine Nachbarin hatte ihn wegen Beleidigung angezeigt. Der Mann stritt die Vorwürfe ab. „Ich ignoriere diese Frau.“ Es war nicht das erste Mal, dass die Sprockhövelerin ihre Nachbar anzeigte.

Die beiden Parteien leben in einem Mietshaus. Die Geschädigte bewohnt eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss mit großer Terrasse. Der Angeklagte bewohnt die obere Wohnung, zu der ein Stück Garten gehört, der an die Terrasse grenzt.

Verletzung an der Hand und Beleidigung

Am 22. Mai vergangenen Jahres war die Nachbarin mit einer Bekannten auf der Terrasse. „Ich wollte ein paar Zweige zur Seite machen, die durch den Zaun wuchsen“, erinnert sich die 64-Jährige. Als sie dort mit der Hand im Zaun auf der Terrasse hockte, sei plötzlich der Hund des Nachbarn angeschossen gekommen.

Wenngleich die Frau hundeerfahren sei, habe sie sich erschrocken und ihre Hand nicht zwischen den Zaunstreben herausbekommen. „Ich muss zugeben, dass meine Hand davor schon in Mitleidenschaft gezogen war, aber danach war sie verstaucht“, erklärte die Geschädigte. Vom Hundebesitzer sei nichts zu sehen gewesen, also rief sie nach ihm. Als er kam und seinen Hund am Halsband wegführte, habe er sie obszön beleidigt. Die Zeugin bestätigte die Aussage vor Gericht.

Nachbarn seit 15 Jahren und zahlreiche Anzeigen

Seit 15 Jahren leben beide Parteien in dem Mietshaus und schon häufiger habe die 64-Jährige den heute auf der Anklagebank Sitzenden und andere Nachbarn angezeigt. „Angefangen hat alles damit, dass er immer sein Auto auf der Straße gewaschen hat. Das habe ich beim Umweltamt angezeigt“, so die Nachbarin.

„Es geht immer um das Gleiche“, erklärte die Verteidigerin, der die Nachbarin schon bekannt ist. Sie habe Akteneinsicht beim Ordnungsamt der Stadt erhalten, wo ein Vermerk darauf hinweise, dass man nicht reagiere, wenn sich wieder einmal die 64-Jährige beschwere.

Schon andere Anzeigen der 64-Jährigen wurden nicht weiter verfolgt. Auch dieses Mal sah das Gericht wegen Geringfügigkeit von einer weiteren Strafverfolgung ab.

