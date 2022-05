Sprockhövel: 5620 Bürgerinnen und Bürger haben schon gewählt

Sprockhövel. 5620 Wahlberechtigte haben in Sprockhövel schon gewählt. Die Briefwahl zur Landtagswahl ist weiterhin möglich. Was dabei zu beachten ist.

Noch knapp eine Woche bis zur Landtagswahl 2022: Bisher sind in Sprockhövel rund 5620 Briefwahlanträge bearbeitet worden. Davon nutzte rund die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger den Online-Service der Stadt Sprockhövel – über die Website oder den QR-Code auf den Wahlbenachrichtigungen.

Bei der Rücksendung der roten Wahlbriefe werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, die Zustellzeiten zu berücksichtigen. Seitens der Deutschen Post wird darauf hingewiesen, dass die Wahlbriefe spätestens drei Werktage vor der Wahl in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen werden müssen, damit sie rechtzeitig zur Auszählung am 15. Mai 2022 vorliegen.

Weiterhin ist es auch möglich, die roten Wahlbriefe am Rathaus, Rathausplatz 4, in Haßlinghausen bis Sonntag, 15. Mai, um 18.00 Uhr abzugeben oder in den städtischen Briefkasten dort einzuwerfen. In Niedersprockhövel besteht die Möglichkeit, die roten Wahlbriefe am Bürgerhaus Nord, Hauptstraße 6, in den städtischen Briefkasten einzuwerfen. Der wird auch am Wahltag um 18 Uhr nochmals geleert. In den Wahllokalen selbst werden keine roten Wahlbriefe angenommen.

Bis Freitag, 13. Mai, um spätestens 18 Uhr ist es auch noch möglich, die Briefwahl im Bürgerhaus Nord, Hauptstraße 6, direkt vor Ort vorzunehmen. Sollten beantragte Briefwahlunterlagen nicht zugestellt worden sein, wird darum gebeten, sich rechtzeitig an das Wahlbüro der Stadt Sprockhövel zu wenden (Mail: wahlen@sprockhoevel.de, Tel. 02339/917-255.)

