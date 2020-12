Sprockhövel 2020 - Kein Jahr für schwache Nerven

Cordula Karsten mit Rad und Mundschutz auf dem Radweg an der Hauptstraße bei einer Umfrage am 7. November zum Corona-Lockdown.

Sprockhövel Jahresrückblick Teil 1: Eine große Party sollte zum Jubiläum gefeiert werden. Doch ab März fiel Sprockhövel in den Dornröschenschlaf.

Im Januar und Februar wurden in Sprockhövel die thematischen Pflöcke für das ganze Jahr 2020 eingeschlagen: Die Stadt ist 50 Jahre alt geworden, und das sollte über das ganze Jahr vielfältig gefeiert werden. Außerdem zeichnete sich ein außerordentlich spannender Kommunalwahlkampf zweier bis an die Zähne qualifizierter Kandidaten ab. Doch zum Ende des ersten Quartals wurde alles anders. Hier ein Monatsüberblick bis einschließlich Juni in Nachrichten.

Januar

Neuer Vikar Daniel Fuhrwerk der Kirchengemeinde Herzkamp stellt sich vor +++ Flüchtlingshilfe feiert "Weihnacht der Nationen" +++ In Haßlinghausen und Niedersprockhövel sind die Sternsinger unterwegs +++ Pastor Dominic bringt mit einem Projekt Bildung nach Nigeria +++ Für den Herbst wird eine Bergbauausstellung vorbereitet +++ Theater Schnick-Schnack führt den Räuber Hotzenplotz auf +++ Stadtmarketingverein will im Jubiläumsjahr ein positives Image für Sprockhövel +++ Der Verein läuft ab sofort mit Doppelspitze Heuser/Ibing +++ Promi-Treff im Goldhotel +++ Nabu beginnt mit der Vogelzählung +++ Beim Stadtempfang frohlocken die Sprockhöveler angesichts des Jubiläumsjahres +++ Sanierung der Zwiebelturmkirche soll beginnen +++ Neuer Paketservice in der Stöberstube +++ Große Aufregung um WAZ-Bericht über den Neubau der Feuerwache +++ CDU und Grüne nominieren Sabine Noll als Bürgermeisterkandidatin +++ Kaukasushilfe hat 240 Pakete verschickt +++ Neuer Leiter der IGM-Bildungsstätte will das Angebot seiner Einrichtung fit machen für die digitale Welt

Februar

CDU fordert zusätzliche Parkplätze während der Bauarbeiten am Matthias-Claudius-Haus +++ Haßlinghauser Händler kritisieren Pläne für eine Verbesserung des Stadtteils +++ Sporthalle Haßlinghausen wird über lange Zeit saniert +++ Förderprogramm Vital unterstützt Projekte zur Verschönerung der Stadt +++ SPD verliert ein Drittel ihrer Mitglieder +++ Kinder feiern Karneval "Sprocki helau" +++ Stadtbrandmeister a.D. Günter Siwitza gestorben +++ Kita-Neubau an der Flurstraße auf der Kippe +++ Konfi-Show in Niedersprockhövel +++ David Nüschen (12) brilliert bei Jugend musiziert +++ SPD kritisiert Mangel an Pflegeplätzen +++ Sprockhövel bleibt zwei weitere Jahre Fair-Trade-Stadt +++ Kosten im städtischen Jugendbereich explodieren +++ Heimische Wirtschaft leidet zunehmend unter Auswirkungen des Coronavirus +++ Anwohner beklagen sich über geplante Skateranlage in Haßlinghausen

März

Umfrage zeigt, dass beide Bürgermeisterkandidaten weithin unbekannt sind +++ SPD bringt Umgehungsstraße für Haßlinghausen ins Gespräch +++ Digitales Einzelhandelsprojekt beginnt +++ Bürgermeisterkandidaten Noll und Hoven treffen erstmals bei Ehrenamtstreffen direkt aufeinander +++ Stadt richtet einen Krisenstab auch wegen Corona ein +++ Erste Veranstaltungen werden wegen Corona abgesagt +++ Erster Sprockhöveler (66) mit Corona infiziert +++ Tagespflege am Turm sieht ihre Gäste "stark gefährdet" +++ Festschrift zum Stadtjubiläum erscheint +++ Sprockhöveler aus 20 Nationen bieten Hilfe an +++ Sprockhöveler Händler liefern nach Hause +++ Thomas Wegener entwickelt Filter gegen Viren +++ Test für Hundekot-Mülleimer am Radweg +++ Nachbarn halten wenig von Idee der Mini-Häuser +++ Sprockhöveler spenden weiter Blut +++ Politik zieht in Glückauf-Halle ein

April

Habbels produziert Alkohol für Desinfektionsmittel +++ 30 Niedersprockhöveler nähen Masken für das Matthias-Claudius-Haus +++ Herzkamper kämpfen gegen Lärmbelästigung durch Motorradfahrer +++ Bürgermeister dankt den Bürgern für ihr Engagement +++ Sunshine4kids öffnet Oase für Kinder +++ Kämmerer lehnt Steuererhöhungen wegen Corona ab +++ Gido Wahrmann druckt Schutzmasken im 3D-Verfahren +++ Land verbietet Ausnahmeregelungen für Osterfeuer +++ FDP fordert kommunales Investitionsprogramm +++ Kreisverkehr ist fertiggstellt +++ Handel und Schulen bereiten Neustart vor +++ Mehr Müll in den Wäldern +++ Kunden kehren in die Läden zurück

Mai

Feiern zum Stadtjubiläum werden abgesagt +++ Unsicherheiten am neuen Kreisverkehr +++ CDU-Bürgermeisterkandidatin sucht online Aufmerksamkeit +++ Neuer Kiosk am Busbahnhof +++ Zimmerei Peter Schmücker baut Besuchscontainer +++ Immer mehr Kinder in der Notbetreuung +++ Aus altem Kiosk wird Info-Point auch für Touristen +++ Stadtrat streitet über Finanzsituation +++ Malakowpark soll verschönert werden +++ Sparkasse stellt Jubiläumsmedaillen vor +++ Freibad öffnet zu Pfingsten +++ Ferienspaß muss diesmal kleiner ausfallen +++ SPD, FDP und WfS beantragen Handlungskonzept für die Hauptstraße +++ Reisebüros stehen erheblich unter Druck +++ Wochenmarkt soll attraktiver werden

Juni

Unbekannte stehlen Plastikkuh von VfL Gennebreck +++ Shanty-Chor beginnt wieder mit den Proben +++ Städtische Haushaltslage verschärft sich +++ Handlungskonzept für Haßlinghausen nimmt Fahrt auf +++ Destillerie Habbel ist Whisky-Weltmeister +++ Stadt bekommt Klimaschutzmanagerin +++ Einzelhändlerinnen veranstalten "Blütenwoche" +++ Digitales Lernen hat in Sprockhövel noch viele Hürden zu überwinden +++ Rechtsextreme Gruppe "Nordadler" ist auch in Sprockhövel aktiv +++ Konfirmationsfeier trotz Corona +++ WAZ-Stadtteilcheck beschreibt glückliche Hiddinghauser +++ Turbokreisel für Kreuzung Bochumer Straße diskutiert +++ Stadt vergibt erstmals den Heimatpreis