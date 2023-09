Sporthalle in Sprockhövel wird demnächst geschlossen

Sprockhövel. Die Sporthalle Haßlinghausen in Sprockhövel wird nach den Herbstferien für den Sport nicht wieder geöffnet. Die Stadt nennt die Gründe.

Eine Maßnahme mit Ansage: Die Sporthalle in Haßlinghausen wird nach den Herbstferien für den Sportbetrieb geschlossen. Die Stadtspitze hatte in einer Informationsveranstaltung zum Thema Flüchtlingsunterbringung am Montag vergangener Woche bereits auf diese Notwenigkeit hingewiesen.

Flüchtlingszahlen steigen an

Die Zahl der Kinder, Frauen und Männer, die vor Krieg, Ausbeutung und Verfolgung nach Deutschland fliehen, steigt weiter an. Das stellt auch die Stadt Sprockhövel bei der Unterbringung der Schutzsuchenden vor große Herausforderungen. Die bereits seit Monaten deutlich zunehmende Anzahl von Geflüchteten ist in den letzten Wochen nochmals sprunghaft angestiegen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Vorbereitungen auf die Ankommenden

Angesichts dieser dynamischen Entwicklung der Flüchtlingszahlen muss die Stadt Sprockhövel nach den Herbstferien den Sportbetrieb in der Sporthalle Haßlinghausen, Geschwister-Scholl-Straße 12, bedauerlicherweise vorübergehend einstellen. Während der Herbstferien werden die Vorbereitungen für die Unterbringung von geflüchteten Menschen getroffen.

Trennwände werden eingezogen

In diesem Zeitraum müssen Trennwände hochgezogen und Spinde aufgestellt werden, damit die Belegung der Halle ab Montag, 16. Oktober, beginnen kann. Die Renovierungsarbeiten in der nahe liegenden Kreissporthalle Haßlinghausen werden nach Aussage des Kreises voraussichtlich zum Jahresbeginn 2024 abgeschlossen sein. So können die Sprockhöveler Vereine in absehbarer Zeit auf die Kreissporthalle ausweichen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Bedauern bei der Stadt

Die Stadt Sprockhövel bedauert die für den Sport damit verbundenen Einschränkungen zutiefst. Sobald die Sporthalle wieder für den Betrieb geöffnet werden kann, werden zunächst die Schulen und Vereine selbst, im Anschluss die Öffentlichkeit darüber informiert.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel