Eine spontane Impfung ohne Termin ist Mittwoch (21. Juli) in Sprockhövel möglich. Hier hält der Impfbus am Rathausplatz

Impfbus Spontane Impfung: Impfbus hält am Rathaus in Sprockhövel

Sprockhövel. Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises hält am Mittwoch (21. Juli) am Rathaus in Sprockhövel. Hier können sich Impfwillige spontan impfen lassen

Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises fährt durch seine angehörenden Städte und Gemeinden und hält am Mittwoch (21. Juli) in Sprockhövel. Zwischen 9 und 18 Uhr können Impfwillige sich hier den schützenden Pieks abholen – und zwar am Rathausplatz in Hasslinghausen.

Ortsänderung: Impfbus hält jetzt am Rathausplatz

Zunächst war als Standort die Dresdener Straße in Niedersprockhövel vorgesehen, aufgrund der besseren Erreichbarkeit hält der Impfbus nun aber am Rathausplatz.

Der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine spontane Impfgelegenheit ohne Termin. Geimpft werden kann jeder ab 16 Jahren, dabei stehen sowohl mRNA- als auch Vektor-Impfstoff zur Verfügung. Mitgebracht werden muss ein Ausweisdokument und – wenn möglich – auch der Impfausweis. Im Impfbus können auch die QR-Codes für die digitalen Impfnachweise erstellt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel