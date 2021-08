Spielmobil macht wieder Station in Sprockhövel

Sprockhövel. Im letzten Jahr hat die Flüchtlingshilfe mit öffentlicher Förderung ein Spielmobil angeschafft. Zweimal macht es wieder Station in Sprockhövel.

Das Spielmobil der Flüchtlingshilfe Sprockhövel ist wieder unterwegs. Am kommenden Donnerstag, 5. August, macht es Station vor dem evangelischen Gemeindehaus in Niedersprockhövel, Perthes-Ring 18, am Samstag, 14. August, dann am Martin-Luther-Haus in Haßlinghausen, Gevelsberger Straße 3. Der fahrbare Pkw-Anhänger mit Sport- und Spielgeräten für Groß und Klein bringt jede Menge Spaß und Bewegung. Er verfügt über eine Vielzahl von Spielen und Sportgeräten – vom Bobbycar über Team-Skier oder ein stationäres Surfbrett bis zu Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspielen ist alles dabei.

Kreativ-Treff bietet Makramee-Workshop an

Trockenes Wetter vorausgesetzt, kann also am 5. August von 15 bis 18 Uhr gespielt werden, am 14. August von 14 bis 17 Uhr. Dort bietet der Kreativ-Treff der Flüchtlingshilfe auch einen Makramee-Workshop an. Alle sind willkommen, wegen der Corona-Pandemie werden die Gäste registriert und alle müssen eine Maske tragen. Übrigens: Das Spielmobil kann für Feste und Veranstaltungen von anderen gemeinnützigen Organisationen bei der Flüchtlingshilfe Sprockhövel reserviert und nach Absprache abgeholt werden. Bedingung ist eine Haftpflichtversicherung für den Fall, dass doch einmal ein Spielgerät kaputt geht oder bei der Rückgabe fehlt. Diese Gegenstände müssen dann ersetzt werden, damit das Mobil seine Attraktivität auf der nächsten Station nicht verliert. Zusätzlich kann ein Transportauto für den Anhänger ausgeliehen werden. Hierfür sind lediglich die Benzinkosten zu tragen.

Öffentliche Förderung für das Mobil

Bereits im vergangenen Jahr war das neu angeschaffte Spielmobil mit Fördermitteln von VITAL.NRW in Höhe von 80 Prozent auf gute Resonanz auch in Sprockhövel gestoßen. Die Flüchtlingshilfe Sprockhövel hatte mit dem Spielmobil nach ihrem Sharing-Transporter das zweite Projekt auf den Weg gebracht, das ausdrücklich alle gemeinnützigen Organisationen des Ennepe-Ruhr-Kreise nutzen können.

