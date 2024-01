Spenden: Sprockhöveler Bürger erfüllen 176 Kinderwünsche

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Freiwilligenbörse Sprockhövel haben viele Geschenke für benachteiligte Kinder in Sprockhövel entgegengenommen und weitergeleitet.

Sprockhövel. Die Wunschbaum-Aktion der Freiwilligenbörse war 2023 ein Erfolg. Die Spendenbereitschaft der Sprockhöveler verhalf Kindern zu schönen Momenten.

176 bedürftigen Kindern und Familien in Sprockhövel konnten ihre Weihnachtswünsche erfüllt werden. Das ist die erfreuliche Bilanz der diesjährigen Wunschbaum-Aktion der Freiwilligenbörse.

In den Wochen vor Weihnachten haben viele Bürgerinnen und Bürger Wunschzettel vom Wunschbaum der Freiwilligenbörse „gepflückt“, der an einem Adventssamstag im Gartencenter Mencke in Haßlinghausen stand. Einige Spendenwillige meldeten sich auch direkt bei den Ehrenamtlichen und dem städtischen Seniorenbüro, das diese Aktion unterstützt.

Wie seit 2011 machten sich Spenderinnen und Spender auf den Weg, um die vielfältigen Wünsche benachteiligter Sprockhöveler Kinder zu erfüllen, die zuvor über das Jugendamt und die Flüchtlingsberatung ermittelt wurden. Neben Puppen, Spielen und Büchern gab es auch Gutscheine für ältere Kinder, die sich gerne Bekleidung oder Kosmetikartikel selber aussuchen.

Die oft sehr fantasievoll verpackten Geschenke, teilweise versehen mit Weihnachtskarten und Süßigkeiten, wurden pünktlich vor dem Fest an die Familien ausgegeben. Eine Flüchtlingsfamilie freute sich besonders über Spielzeug für einen im August geborenen Säugling. Zusätzlich zu den Geschenken gab es in diesem Jahr für die Kinder im Frauenhaus Eintrittskarten für den Besuch des Kinderparks „Upsalla“ in Wuppertal, wo sie einen schönen Tag verbracht haben.

Die Ehrenamtlichen haben viel Zeit und Engagement in diese Aktion investiert und sind glücklich darüber, etwas Gutes für die Kinder erreichen zu können. Für die große Spendenbereitschaft in der Sprockhöveler Bürgerschaft bedanken sich die Ehrenamtlichen und die Mitarbeiter der Seniorenbüros herzlich.

