Wolfram Junge, Fraktionschef der SPD in Sprockhövel, im WAZ-Gespräch. Themen: Kandidatin Sabine Noll, Klimaschutz und Zukunftskommission.

SPD Sprockhövel setzt auf Mittel aus dem Klimaschutzpaket

Mit der Präsentation der Monheimer Kämmerin Sabine Noll als gemeinsamer Bürgermeisterkandidatin für Sprockhövel dürfte CDU und Grünen ein echter Coup gelungen sein. SPD/FDP/WfS-Kandidat Volker Hoven bekommt somit überaus kompetente Konkurrenz. Über dieses und andere nicht nur in Sprockhövel wichtige Themen sprach Redakteur Matthias Spruck mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Wolfram Junge.

Yasemin Torun auf der Ideenbörse der SPD zur Verlagerung des Busbahnhofs im Februar dieses Jahres. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

WAZ: Eins vorab, Herr Junge: Was ist aus Ihrer jungen Nachwuchskraft Yasemin Torun geworden, die doch erst im Frühjahr Vorsitzende des fusionierten Ortsvereins Haßlinghausen-Hiddinghausen-Gennebreck geworden war? Auf Ihrer Homepage ist sie nicht mehr aufgeführt.

Junge: Frau Torun will sich künftig beruflich bei der Polizei mehr engagieren. Die Stellvertreter übernehmen derzeit ihre Aufgaben.

Wie groß war die Überraschung in Ihrem Kooperationsbündnis über die Nominierung von Sabine Noll?

Es war keine große Überraschung, wir hatten vor dem Vorstellungstermin im Golfhotel bereits eine Information zur Kenntnis bekommen. Die Nominierung von Frau Noll bei CDU und Grünen steht ja noch aus, aber ich halte fest: Ihre Aufstellung verstehe ich als Kompliment für unseren Kandidaten Volker Hoven. Wie er verfügt auch sie über profunde Verwaltungserfahrung.

Trotzdem: Vor dem Hintergrund, dass die SPD im Bundestrend zunehmend abschmiert, wird es gerade in Ihrer Partei Nervosität vor der näher rückenden Kommunalwahl geben, da nicht absehbar ist, wie sehr bei aller Kompetenz des eigenen Kandidaten der Bundestrend bei der Stimmabgabe ins Gewicht fällt.

Wir sehen der Wahl im September selbstbewusst entgegen. Im Rückblick hat die SPD hervorragende Arbeit geleistet, wir haben wesentliche Anträge für die Zukunft Sprockhövels eingebracht, durch uns ist das Auftragsbuch der Stadtverwaltung gefüllt.

Sie meinen vom Niedergang der SPD in Bund und Land in Sprockhövel unberührt zu bleiben?

Wir denken bei unserer Arbeit streng in Sprockhöveler Grenzen, was natürlich nicht heißen soll, dass wir nicht offen sind für Projekte zusammen mit anderen Städten. Für die Politik in der übrigen Republik tragen wir primär keine Verantwortung.

Der Publizist Giovanni di Lorenzo ist der Meinung, die Rettung der SPD könne aus den Kommunen von erfolgreichen Bürgermeistern kommen.

Dieser Einschätzung stimme ich zu. Wir haben den Eindruck, dass die Bürgerinnen und Bürger unsere ehrliche wie soziale Arbeit honorieren.

Kaum jemand bezweifelt noch, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Warum ist Ihr Kooperationsbündnis nicht dem Antrag der Grünen, den Klimanotstand auszurufen, gefolgt? Die Dringlichkeit ist doch da.

Der Antrag der Grünen bringt uns doch nicht weiter, das ist moralischer Populismus. Die Sprockhöveler Grünen springen da lediglich auf eine Bewegung auf, die die kommunalen Sachverhalte und Zwänge nicht hinreichend zur Kenntnis nimmt. So wenig wir die Existenz des gefährlichen Klimawandels bezweifeln, so sehr sind wir der Meinung, dass wir hier in der Kommune mit Pragmatismus und Realismus und im Rahmen unserer Möglichkeiten handeln müssen.

Ihre Anträge zum Themenkomplex Klimaschutz werden immerhin mehr. Wo sind nach Ihrer Meinung die Grenzen kommunalen Klimaschutzes erreicht?

Wir können hier die Welt nicht retten, wir können die Auswirkungen des Klimawandels bestenfalls bestenfalls mildern helfen. Unsere Grenzen sind erreicht, wenn wir unsere finanziellen Möglichkeiten als Richtschnur nehmen. Wir sind Stärkungspaktkommune und haben Auflagen bei unseren Ausgaben. Ich habe den Grünen die Frage gestellt, ob sie für mehr Ausgaben im Bereich des Klimaschutzes bereit wären, die Grundsteuer anzuheben – eine Antwort ist ausgeblieben. Auch finde ich es mehr als verwerflich, Maßnahmen des Klimaschutzes gegen Gewerbegebiete auszuspielen. Das bringt uns nicht weiter.

Was schlagen Sie vor?

Wir sollten ganz vorne mit dabei sein, wenn es darum geht, Mittel des Klimaschutzpaketes des Bundes abzurufen. Überhaupt müssen wir alle Förderangebote nutzen.

Was heißt das konkret?

Alternative Mobilität fällt mir da ein. Wir müssen für die Radfahrer etwas tun und die Infrastruktur etwa bei Radwegen deutlich verbessern. Gleichfalls ist das Potenzial bei der Photovoltaik und Energieeffizienz noch lange nicht ausgeschöpft.

Lassen Sie uns über die Zukunftskommission sprechen. Wesentliches Merkmal dieser Einrichtung ist doch die Mitwirkung der Bürger. Und das ist offensichtlich der Schwachpunkt: Bei der letzten Stadtteilkonferenz in Hiddinghausen war es gerade mal ein Bürger, der kam. Hat sich damit nicht die Zukunftskommission selbst erledigt?

Es stimmt, die Resonanz in den kleiner Ortsteilen war schlecht, in Niedersprockhövel und Haßlinghausen dagegen deutlich besser; 25 bis 30 Personen waren es da.

Nicht nur Parteimitglieder?

Nein, auch Bürgerinnen und Bürger. Die Diskussion war gekennzeichnet von großer Ernsthaftigkeit und tollen Beiträgen. Aber es stimmt, bei vielen ist die Einrichtung Zukunftskommission noch sehr abstrakt. Ich appelliere, der Zukunftskommission mehr Zeit zu geben, je konkreter die Themen sind, desto größer wird der Zuspruch. Ein wichtiges Ziel ist doch, die Interessen unserer Bürger zu ermitteln und in Aufträge an die Verwaltung umzumünzen.

Aber es gibt doch auch durchaus erfolgreiche Bürgerveranstaltungen in Parteiregie, etwa zum Thema Busbahnhof in Niedersprockhövel. Reicht das nicht?

Die Zukunftskommission hat mehrere Arbeitsfelder. Dazu gibt es regelmäßig öffentliche Diskussionstermine, unsere Zukunftsmanagerin Corinne Romahn hat darüber hinaus den Auftrag, Netzwerke mit bereits bestehenden Einrichtungen wie etwa der Agenda 21 zu knüpfen. So stellen wir sicher, dass möglichst viel an Initiative auch aus Vereinen in unserer Stadt für Gehör findet und umgesetzt werden kann.