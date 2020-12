Sparkasse Sprockhövel unterstützt örtliche Kindergärten

Rafaela Ohlmeier (Kita Bullerbü), und Ralf Kogel (Evangelisches Familienzentrum Am Kindergarten) nehmen das Geld von Sparkassen-Chef Christoph Terkuhlen entgegen.

Sprockhövel Die Sparkasse Sprockhövel hat den örtlichen Kindergärten ihre alljährliche Unterstützung übergeben. Wegen Corona lief das dieses Mal anders ab.

Immer zum Jahresende bedenkt die Sparkasse Sprockhövel die örtlichen Kindergärten mit einer Finanzspritze. 400 Euro pro Gruppe, darüber können sich die 16 Kitas der Stadt in diesem Jahr freuen - aufgrund halber und Viertel-Gruppen beläuft sich die gesamte Spendensumme auf 16.300 Euro.

"Das kommt ja immer ganz automatisch, da müssen wir gar nichts für tun", freut sich Ralf Kogel, Leiter des Evangelischen Familienzentrums am Kindergarten in Haßlinghausen. Denn im Gegensatz zu Fördergeldern, die meist über Fördervereine beantragt werden müssen und in der Regel nur projektbezogen eingesetzt werden dürfen, ist das Geld der Sparkasse frei einsetzbar.

Eine Tür für die Lernwerkstatt

Einen bestimmten Zweck hat Ralf Kogel bereits im Blick: Sein Kindergarten plant, eine Lernwerkstatt in einer alten Garage einzurichten. Dafür gab es bereits 2000 (projektbezogene) Euro von einer Stiftung, "aber die werden definitiv nicht reichen", so Kogel. Die 800 Euro von der Sparkasse möchte er nutzen, um eine Tür von der Lernwerkstatt zum Außengelände des Kindergartens einbauen zu lassen, damit die Kinder nicht über den Kindergartenvorplatz gehen müssen.

Rafaela Ohlmeier hingegen, die Leiterin des Kindergartens Bullerbü in Niedersprockhövel, hat noch keine konkreten Pläne für das Geld. "Wir haben im Sommer ja ein neues Haus eröffnet. Da fehlt noch das ein oder andere", erläutert sie.

Weniger Teilnehmer wegen Corona-Pandemie

Die beiden Kindergarten-Leitungen waren in diesem Jahr die einzigen, die sich zur Geldübergabe in der Sparkasse eingefunden hatten. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte man sich entschieden, die symbolischen roten Sparschweine stellvertretend an zwei Kita-Vertreter zu übergeben, anstatt wie sonst eine Feierstunde mit allen 16 Kindergarten-Leitern zu veranstalten.

Entsprechend waren auch die Erfahrungen mit der Pandemie das Thema, das das Gespräch mit Sparkassen-Vorstand Christoph Terkuhlen beherrschte. Beide Kindergarten-Leiter konnten berichten, von der Pandemie weitgehend verschont geblieben zu sein. In Bullerbü habe es lediglich ein infiziertes Elternteil gegeben.

Kindern hat nicht viel gefehlt durch Corona

"Ich glaube, dass unseren Kindern unterm Strich nicht viel gefehlt hat", erläuterte Rafaela Ohlmeier. Für die Erwachsenen seien die Veränderungen schwieriger. Sankt Martin, Nikolaus und die Adventszeit - alles habe, wenn auch etwas anders als sonst, in den Kindergärten stattfinden können.

Einzig der Abschied in die Weihnachtstage sei durch den Lockdown nun früher und auch plötzlicher gekommen. So haben die Bullerbü-Kinder etwa auf ihre Weihnachtsfeier mit Zauberer im Wald verzichten müssen und zum Teil auch auf ihre Adventskalender-Geschenke. Ersatzweise machten sich dafür aber drei Erzieherinnen im Weihnachts-Taxi auf den Weg, um die Kinder kurz vor dem Fest noch einmal zu überraschen.

>>>Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel.