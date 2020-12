Silvester: Kein gesondertes Feuerwerksverbot in Sprockhövel

Sprockhövel Anders als viele Ruhrgebiets-Städte spricht Sprockhövel für Silvester kein explizites Verbot von Raketen und Böllern an bestimmten Plätzen aus.

Ohne Feuerwerk soll der Jahreswechsel während der Pandemie vonstatten gehen. Knallen, Zischen und bunte Funken sollen durch ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern verhindert werden, darauf hatten Bund und Länder sich Mitte Dezember verständigt. Einzelne Kommunen können aber auch das Abbrennen verbieten.

Manche Städte, wie Hattingen, haben das getan und ein Feuerwerksverbot an besonders beliebten und belebten Feuerwerks-Plätzen ausgesprochen. Die Stadt Sprockhövel hingegen sieht für ein solches Verbot keine Notwendigkeit. Das meldet Angelika Densow vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung in Absprache mit dem Krisenstab auf Anfrage der WAZ.

Keine Feuerwerks-Orte in Sprockhövel

Es gebe in Sprockhövel keine Orte, die dafür bekannt wären, dass sich dort viele Menschen zum Feuerwerk träfen. Ebenfalls seien keine Orte bekannt, an denen ein Partygeschehen in der Silvesternacht zu erwarten wäre, so Densow weiter. Zusätzliche Einsätze durch das Ordnungsamt, um das zu Silvester und Neujahr verhängte An- und Versammlungsverbot zu kontrollieren, seien daher erst einmal nicht geplant.

Für den Fall allerdings, dass sich - wider Erwarten - doch eine entsprechende Lage entwickelt, halten Polizei und Ordnungsamt Kontakt, um sich gegebenenfalls gegenseitig zu unterstützen.

Naturschutzbund (Nabu) begrüßt Verkaufsverbot für Feuerwerk

Auf das Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper hatten Bund und Länder sich Mitte Dezember geeinigt. Dadurch sollen die Krankenhäuser, die derzeit mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, entlastet werden.

Allerdings hat das Verbot auch andere positive Auswirkungen. So freut sich etwa der Naturschutzbund (Nabu) im EN-Kreis im Bezug auf das ausfallende Feuerwerk: "So bleibt vielen Tieren eine kraftraubende Störung erspart."

Zudem würden auch die Grünflächen nicht verschmutzt und die Feinstaubbelastung geringer ausfallen. "Auch wenn das diesjährige Silvester nicht so ausfällt, wie es die meisten Menschen kennen, ist es aus Sicht der Naturschützenden des Nabu für die Natur zwischen Ruhr und Ennepe erheblich weniger belastend", so der Naturschutzbund weiter.

