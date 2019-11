Sesam-Stiftung Sprockhövel bleibt ihren Prinzipien treu

Die Sprockhöveler Sesam-Stiftung ist von den Jahren ihres Bestehens her ins Erwachsenenalter eingetreten. Seit 2002 verfolgt sie das Anliegen, benachteiligten Jugendlichen durch die Unterstützung von Bildungsprojekten einen Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung zu verschaffen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und zuletzt schaute der Stiftungsvorstand mit einem Scheck bei der Mathilde-Anneke-Schule (MAS) vorbei.

Stiftungskapital darf nicht angerührt werden

Es sind keine einfachen Zeiten für Einrichtungen wie die Sesam-Stiftung, die, gestützt auf ein Stiftungskapital, gute Ideen mit einem Finanzierungszuschuss voranzutreiben. „Es gibt keine Zinsen mehr, die wir ausschütten können“, klagt der Vorsitzende Willibald Limberg. Er ist mit Sohn Christian, Stiftungsvorstandsmitglied Evelyn Müller und zwei Vorständen wichtiger Geldgeber gekommen – Uwe Träries (AVU) und Daniel Rasche (Sparkasse Sprockhövel). Das Zusammentreffen mit der Leitung der MAS ist ein Termin unter guten Bekannten. „Ich bin sehr froh, dass der Bestand dieser Hauptschule gesichert ist“, sagte Limberg zur Begrüßung. Da gebe es keine Zweifel, betont Evelyn Müller, die beruflich Fachabteilungsleiterin in der Stadtverwaltung ist. „Diese Schule hat viele Erfolge vorzuweisen, sie ist beliebt und hat einige hohe Auszeichnungen erhalten.“

Sparkasse und AVU finanzieren die Spende

Da die Sesam-Stiftung für ihre Spenden nicht ans Stiftungskapital gehen darf, ist Limberg froh, dass Sparkasse und Energieversorger das Geld für die heutige 2900-Euro-Zuwendung bezahlt haben, die konkret dem Projekt „Bewerbung mal anders“ in der MAS zugeordnet werden soll. „Ihre Unterstützung ist wie immer sehr willkommen“, sagt Schulleiterinn Christiane Albrecht. Der ebenfalls anwesende Ganztagskoordinator der Hauptschule, Olaf Schultes, zeichnet hingegen ein schonungsloses Bild vor den Wohltätern. „Die Schullandschaft hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, unsere Schüler heute erfüllen in großen Teilen nicht mehr die sprachlichen Grundvoraussetzungen für das Bewerbungsprojekt“, berichtet Schultes. Daher wolle man in diesem Jahr die Spende der Sesam-Stiftung in ein Kommunikationstraining investieren, das externe Fachkräfte mit den Schülern durchführen.

Willibald Limberg wollte etwas zurückgeben

Die Sesam-Stiftung unterstützt drei Sprockhöveler Schulen; die Gesamt-, Haupt- und Förderschulen sind das und eine weitere in Gevelsberg, die Hasencleverschule. „Dort sind nicht nur viele Sprockhöveler Schüler, sondern dort fing auch alles an.“ Vor dem Anfang der Stiftung stand eine Idee: „Ich komme als Bergmannskind aus einfachen Verhältnissen und konnte eine gute berufliche Entwicklung nehmen, weil ich an den entscheidenden Stellen Förderer hatte“, erinnert sich Willibald Limberg. „Da wollte ich am Ende meines Berufslebens etwas davon zurückgeben.“ Zusammen mit Wolfgang Gernert und mit Unterstützung von Wolfgang Pörschmann, Udo Andre Schäfer und Gerhard Heintke jun. wurde die Stiftung aus der Taufe gehoben. „Wir halten uns im Hintergrund. Wenn etwas hilf und unseren Satzungen entspricht, setzen wir das um.“ Dabei verschweigt er aber auch nicht, dass seine Stiftung die erste Privatstiftung deutschlandweit war, die sich in der Jugendförderung stark machte.

INFO

Die Sesam-Stiftung für Jugendhilfe ist eine von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigte und von der Oberfinanzdirektion Münster als gemeinnützig anerkannte Stiftung.

Spenden und Zustiftungen können nach dem Einkommenssteuergesetz steuerlich geltend gemacht werden. Auf Wunsch stellt die Stiftung gerne eine Spendenbescheinigung aus. Weitere Informationen gibt es über info@sesam-stiftung.de