Senioren-Union Sprockhövel trauert um Lieselore Figge

Sprockhövel Den Sprockhövelern berechnete sie früher die Rente, in Herzkamp kannte sie jeder.Jetzt ist Lieselore Figge mit 89 Jahren gestorben.

Eines der großen gesellschaftlichen Ereignisse hat die sichtlich unter ihren körperlichen Einschränkungen leidende Lieselore Figge vor rund einem Jahr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Friedhelm Bahrenberg noch besucht: Beim Jahresempfang des Staftmarketingvereins im Bildungszentrum der IG Metall erhielt die 89-Jährige viel Aufmerksamkeit, als sie von der WDR-Moderatorin Edda Dammmüller in dem Filmbeitrag von Christoph Böll vorgestellt wurde. Figge ist dort im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Stadtjubiläums von Sprockhövel zu sehen.

Aktiv in der Senioren-Union

Lieselore Figge war aktiv in der Senioren-Union Sprockhövel. Dr. Klaus Befelein, selbst Mitglied in diesem Gremium und seit September CDU-Ratsmitglied, hat die alte Dame aus Herzkamp wie die meisten, die sie kannten, sehr geschätzt. Der WAZ hat er seine Gedanken zur Bedeutung von Lieselore Figge mitgeteilt. "Es gibt Menschen, die schmiegen sich wie selbstverständlich in das Stadt- und Lebensbild kleiner Kommunen, in denen Nachbarschaft, Vereine und das einfach Miteinander zu den großen Werten zählen."

Beim Frauenfrühstück der Gemeinde

Sie habe zu den Menschen gezählt, die am regelmäßigen Frühstück im Frauenkreis der evangelischen Kirche Herzkamp teilgenommen habe, sie fehlte nicht bei Bildungsfahrten und Spielenachmittagen der Senioren-Union. "Die Wärme, die sie mit Gleichgesinnten teilte, fehlt nun im Kreis der gelebten Nachbarschaft", sagt Befelein.

Ihre enge Verwurzelung mit den Bürgern von Sprokhövel ergab sich allein schon durch ihre allgemein anerkannte Tätigkeit im Sprockhöveler Amt für Rentenfragen, wenn sie den Interessierten die Rente bis auf den Cent berechnen konnte.