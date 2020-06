Schafskälte erfrischt Jogger und Spaziergänger

Sprockhövel Aufatmen in der Natur: Nach Wochen der Trockenheit freut sich Mensch und Tier über kühlen Regen

Jogger Marco Rennemann aus Sprockhövel freute sich am Donnerstagmittag, auf der Trasse seinen Lauf in abgekühlter Landschaft absolvieren zu können. Es regnete seit langer Zeit wieder, und außer ihm waren es in Sprockhövel viele andere Menschen, die das erfrischende Nass nutzten, so auch ein in Regenkleidung gehülltes Paar mit seinem Hund. Bis Mitte nächster Woche, so die Vorhersage, soll es bei niedrigeren Temperaturen immer mal wieder einen Guss geben.