Schäferhundverein-Mitglieder aus Sprockhövel auf Erfolgskurs

Sprockhövel. Laura und Luca Becker vom Schäferhundverein Sprockhövel klettern die Erfolgsleiter hinauf: Jetzt steht die Weltmeisterschaft in Saarburg bevor.

Ein Geschwisterpaar befindet sich auf Erfolgskurs! Endlich war es in diesem Jahr wieder soweit: Alle großen Wettbewerbe des Vereins für Deutsche Schäferhunde konnten stattfinden. Die Sprockhöveler Geschwister Laura und Luca Becker qualifizierten sich in Bayern für die Agility-Siegerprüfung Ende September in Karlsruhe.

Laura beste U21-Teilnehmerin in Karlsruhe

Hier belegten beide vordere Plätze, Laura war sogar beste U21 – Teilnehmerin. Für ihre Landesgruppe Westfalen erreichten die beiden mit ihren Mannschaftskollegen dann den zweiten Platz. Ende November findet in Saarburg die Weltmeisterschaft des Verbandes statt. Hier werden Laura und Luca wieder dabei sein – und der ganze Ortsverband des Vereins für Deutsche Schäferhunde drückt die Daumen.

