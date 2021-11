Ruhrverband übernimmt Regenrückhaltebecken in Sprockhövel

An der Hattinger Straße in Niedersprockhövel, gegenüber der Zeche „Alte Haase“ befindet sich das Regenrückhaltebecken.

Sprockhövel. Zum Jahreswechsel übernimmt der Ruhrverband das Regenrückhaltebecken in Niedersprockhövel technisch. Schon jetzt stehen Grünpflegearbeiten an.

Zum Jahreswechsel steht in Sprockhövel ein Wechsel in der Verantwortung an: Das Regenrückhaltebecken in Niedersprockhövel übernimmt der Ruhrverband zum 1. Januar von der Stadt Sprockhövel. Im Vorfeld stehen nun schon in den kommenden Tagen Pflegemaßnahmen an.

Eine Landschaftsbaufirma wird zwischen Mittwoch, 17. November, und Freitag, 19. November, im Bereich des Beckens arbeiten. Es befindet sich an der Hattinger Straße, gegenüber der Zeche „Alte Haase“. Hier müssen Zuwegungen geschaffen, Sträucher entfernt und Gehölz geschnitten werden. Außerdem sollen im Beckenbereich Aufmaße veranlasst werden, um weitergehende Planungen zu ermöglichen.

Keine Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger

„Einschränkungen sind nicht zu befürchten“, heißt es vom Ruhrverband. Zwar flanieren gern Spaziergänger und Spaziergängerinnen durch den Park am Malakowturm, sie könnten jedoch höchstens Baufahrzeugen bei deren An- oder abfahrt begegnen. „Sollten Fußwege bei den Arbeiten verunreinigt werden, werden diese umgehend wieder gereinigt“, verspricht der Ruhrverband weiter.

Die jetzt anstehenden Maßnahmen sind mit dem Tiefbauamt der Stadt Sprockhövel abgesprochen. Sie ist bislang Eigentümerin und Betreiberin des Regenrückhaltebeckens Niedersprockhövel. Weil zum 1. Januar die technische Übernahme durch den Ruhrverband erfolgt, muss das Becken an den Stand der Technik und die aktuellsten Erkenntnisse angepasst werden.

