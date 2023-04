Reitunfall in Obersprockhövel: Rettungshubschrauber kommt

Sprockhövel. Eine Person verletzte sich bei einem Reitunfall in Obersprockhövel so schwer, dass der Rettungshubschrauber gerufen werden musste.

Reitunfall in Obersprockhövel: Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte jetzt den Einsatz des Rettungshubschraubers „Christoph 8“ ab.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag am Berger Weg in Obersprockhövel. Der Rettungsdienst forderte für den Transport der verletzten Person einen Rettungshubschrauber (RTH) an – und die Feuerwehr Sprockhövel wurde gegen 12 Uhr zur Sicherung eines Landeplatzes gerufen.

Darüber hinaus leisteten die Einsatzkräfte Tragehilfe. Die verletzte Person wurde in ein überregionales Traumazentrum nach Bochum geflogen.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nach rund 30 Minuten beendet.

