Premiere für Haßlinghauser Bauernmarkt - zwei Tage Programm

Sprockhövel. 2 Tage gibt es beim Bauernmarkt in Sprockhövel regionale Produkte und vieles drumherum – für Kinder und Erwachsene, inklusive Brennerei-Führung.

Ein Bauernmarkt über ein ganzes Wochenende findet auf dem Gelände der Destillerie und Brennerei Heinrich Habbel statt. Es ist der erste große Haßlinghauser Bauernmarkt in dieser Form.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Sprockhövel organisiert in Kooperation mit der Brennerei den Markt am vorletzten Wochenende im Oktober. Am Samstag (21.10.), von 12 bis 20 Uhr, und am Sonntag (22.10.), von 12 bis 19 Uhr, empfangen regionale Händlerinnen und Händler und Vereine die Besucher auf dem Grundstück an der Gevelsberger Straße 127 in Sprockhövel. Mit dabei sind zum Beispiel die Pfadfinder und die Kreativothek.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Neben herbstlicher Dekoration, Imkerei-Produkten und Lebensmitteln aus der Region, ist auch die rollende Waldschule vertreten. Außerdem die Confiserie Kramer, die Brauerei Wiegenbräu und andere mehr. Am Sonntag bietet der Nabu für große und kleine Gäste, während eines kurzen Spaziergangs in die umliegenden Wiesen und Felder, einen Einblick in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Für jüngere Besucherinnen und Besucher werden außerdem noch viele weitere Aktionen, wie Kinderschminken, angeboten. Zudem gibt es die Möglichkeit zum Apfelsaftpressen – das Obst muss aber selbst mitgebracht werden.

Lesen Sie auch:

Die Destillerie und Brennerei Habbel bietet zudem Brennereiführungen, verschiedene Whisky- und Gin-Tastings und bereits am Freitagabend einen Gin-Blending-Kurs an. Für die Tastings und Kurse müssen sich Interessierte im Vorfeld bei der Brennerei anmelden (02339 91430)

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Für das leibliche Wohl sorgen auf dem zweitägigen Bauernmarkt verschiedene Imbiss- und Getränkestände – unter anderem eine Cocktailbar – und die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel, die ihr „Nüsschen“ im Gepäck hat. Am Sonntag gibt es auch herzhafte Erbsensuppe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel