Polizeifahndung: 14-jähriges Mädchen in Sprockhövel vermisst

Die Polizei fahndet nach einem Mädchen, das in Sprockhövel in einer Einrichtung untergebracht ist.

Sprockhövel. Sie war in einer Einrichtung untergebracht: Die Polizei sucht ein 14-jähriges Mädchen, das in Sprockhövel entwischte. Wohin die Spur führt.

Am Freitag wurde in Sprockhövel bekannt, dass ein 14-jähriges Mädchen vermisst wird. Eine Personenfahndung wurde von der Polizei eingeleitet.

Unbemerkt die Einrichtung verlassen

Das Mädchen lebt in Sprockhövel in einer Wohngruppe, wo es seit dem 17. Mai untergebracht ist. Am Abend des 18. Mai, gegen 21 Uhr, verließ der Teenager die Einrichtung unbemerkt. Es konnte festgestellt werden, dass sie keine persönlichen Gegenstände in der Einrichtung zurück gelassen hat.

Spur führt nach Velbert

Ihren bisherigen Lebensmittelpunkt hatte sie in Velbert. Eine Personenfahndung wurde eingeleitet.

