Polizei in Sprockhövel: Tattoo soll Moped-Dieb verraten

Sprockhövel/ Schwelm. In Schwelm soll ein Unbekannter einen Motorroller gestohlen haben, der dann in Haßlinghausen wieder auftauchte. Jetzt sucht die Polizei mit Foto.

Ein Kraftrad der Marke Kymco wurde zwischen dem 7. September 2023, 22.30 Uhr, und dem 8. September, 8 Uhr, von Unbekannten gestohlen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Tannenweg in Schwelm abgestellt, meldet die Polizei.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete und fotografierte das Krad mit einem Unbekannten am 8. September gegen 15.45 Uhr am Busbahnhof in Sprockhövel- Haßlinghausen. Der männliche Tatverdächtiger versuchte dort, das Fahrzeug mittels Kabeln „kurzuschließen“. Dieses gelang jedoch nicht.

Der Verdächtige wurde beim Versuch, den Motorroller kurzzuschließen, beobachtet. Foto: Polizei Ennepe-Ruhr / WAZ

Dem Zeugen kam das Verhalten der Person am Krad merkwürdig vor. Er informierte daraufhin die Polizei. Das zuvor gestohlene Krad wurde sichergestellt. Der Täter konnte aber in unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen? Er trägt ein auffälligen Tattoo am rechten Arm. Das zeigt zwei Masken: Smile now, Cry later und die Jahreszahl 1984 in römischen Zahlen.

Zeugen, die diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden sich bitte unter 02336 91661234 an die Polizei.

Die Polizei sucht nach dem Mann mit diesem Foto. Foto: Polizei Ennepe-Ruhr / WAZ

