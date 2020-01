Sprockhövel. Pastor Dominic von St. Januarius in Sprockhövel will Kindern in seiner Heimat Nigeria Bildung ermöglichen. Jetzt wurde ein Verein gegründet.

Pastor Dominic will Bildung nach Nigeria bringen

Pastor Dominic von der katholischen Kirchengemeinde St. Januarius in Sprockhövel kann seine Freude nicht verbergen. „Für mich ist es ein Wunder, dass das Sozialprojekt für Nigeria so viele Unterstützer findet und so viel positive Resonanz erhält“, strahlt er. Um den Kindern in seiner Heimat, den „Ärmsten der Armen“, Bildung zu ermöglichen, wurde jetzt der „Verein Pastor Dominic hilft!“ gegründet. Mit einem Vorstand, der sachkundig und voller Tatendrang das Projekt angeht.

Teufelskreis soll unterbrochen werden

Die Hilfe soll vor allem eins sein: nachhaltig, eine Hilfe zur Selbsthilfe. „Wir müssen den Teufelskreis endlich unterbrechen“, sagt Pastor Dominic. Die Eltern schicken ihre Kinder nicht zur Schule, weil sie das Schulgeld dafür nicht aufbringen können. Um die Familien ernähren zu können, müssen die Kinder stattdessen auf den Feldern mitarbeiten. Der 39-Jährige kennt es aus eigener Erfahrung. „Das heißt aber, dass die Menschen nie aus dieser Armutsspirale herausfinden.“

Bildung als Weg aus dem Elend

Pastor Dominic weiß, dass Bildung der einzige Weg aus diesem Elend ist. Aus dem Grunde sucht er Kinder aus, die bildungshungrig und talentiert sind. „Es ist keine Eliteförderung“, betont er. Im ersten Schritt sollen 25 Kinder – Jungen und Mädchen zu gleichen Teilen – einen Vertrag für ein Jahr bekommen, um zur Schule gehen zu können. „Wenn ich Nigeria besuche, spreche ich mit den Eltern, um sie zu überzeugen, dass der Bildungsweg der richtige ist.“

Pastor Dominic geht drei Wochen nach Afrika

Jetzt im Januar fliegt er wieder für drei Wochen nach Afrika, um sein Projekt zu organisieren. „Wir müssen die Stärken und Schwächen der Kinder entdecken und ihre starken Seiten fördern.“ Wenn er sieht, dass jemand bildungshungrig ist oder handwerklich gute Talente hat, setzt er genau da an. Aber die Kinder, die er fördert, müssen Ehrgeiz mitbringen. Da ist er sehr streng. Im Heimatdorf des Geistlichen lebt seine engagierte Mutter Maria (68), eine pensionierte Lehrerin, durch die er über ein „hoch effektives Netzwerk und Kontrollsystem“ verfügt. Sie passt darauf auf, dass das Geld, das in Deutschland für die Kinder gesammelt wird, auch tatsächlich nirgendwo versickert. „Sie selbst holt das Geld für die Kinder vom Konto ab, bringt es monatlich zur Schule und bezahlt die Lehrer direkt vor Ort.“

25 Stipendien laufen bereits

25 Stipendien laufen zurzeit bereits. In bescheidenem Rahmen zahlte er zunächst 13 bitterarmen, aber wissbegierigen Kindern die Schulgebühren aus eigener Tasche. Der Verein hat sich viel vorgenommen. 10.000 bis 12.000 Euro möchte er in diesem Jahr nach Afrika schicken, um den Schulbesuch der 25 Kinder für ein Jahr sicherzustellen. Darin enthalten sind auch Schreibmaterialien und Bücher. „Wir wollen das Projekt behutsam angehen, da wir uns verpflichten, die Kinder bis zum Schul- beziehungsweise Ausbildungsende zu unterstützen.“

Mitglieder zahlen 60 Euro pro Jahr

Schon für 60 Euro im Jahr kann man in dem Verein Mitglied werden. An Ideen, wie man den Kindern in Nigeria helfen kann, damit sie in ihrer Heimat später Arbeit haben und aus der Armut herausfinden, mangelt es nicht. „Denn auch auf diese Weise werden Fluchtursachen bekämpft.“ Dr. Benedikt M. Rey, beruflich in führender Position beim Stifterverband, ist für Fundraising zuständig, er kümmert sich also darum, Gelder zu beschaffen. Außerdem denken die Vereinsmitglieder über eine Vielzahl von Möglichkeiten nach, Spenden zu bekommen. „Man könnte Patenschaften für Kinder organisieren, Straßenaktionen veranstalten, Spenden zu bestimmten Anlässen sammeln, eine Lotterie und eine Tombola zu Weihnachten durchführen. Mit Hilfe eines Crowdfundings sollen kleine und größere Summen zusammenkommen, um einen Schulbus anschaffen zu können. „Zurzeit ist es so, dass viele Kinder morgens und abends einen Weg von je zehn bis 15 Kilometer zu Fuß in Kauf nehmen müssen, um zur Schule zu kommen“, schildert Pastor Dominic und freut sich über jeden Unterstützer und auch ganz kleine Summen. „Denn jeder Euro zählt“, betont er.

INFO



Mit dabei, um aus einem zurzeit kleinen Pflänzchen, eine große Hilfsaktion in Deutschland werden zu lassen sind acht Mitstreiter, drei aus dem Norden Deutschlands. Erster Vorsitzender des Vereins ist Pastor Dominic Ekweariri, 2. Vorsitzende ist Anne Linda Berger, Dr. Benedikt M. Rey ist fürs Fundraising zuständig. Seine Tochter Annalena kümmert sich um Social Media, eine eigene Webseite geht jetzt im Januar ans Netz.

Außerdem dabei sind Stehanie Schmidt, Olaf Hilke, und die Förderer Frank Jansen und Margret Kusch. Jeder, der mitmachen möchte, ist willkommen. E-Mail: info@pastor-dominic-hilft.de. Bankverbindung: Verein Pastor Dominic hilft e.V., GLS Bank, IBAN: DE57 4306 0967 1037 5471 00, BIC: GENODEM1GLS.