Osterfeuer stehen 2024 in Sprockhövel auf dem Prüfstand

Eines von 160 gemeldeten Osterfeuern 2023 in Sprockhövel – hier das des Schützenvereins in Herzkamp.

Sprockhövel. Sprockhövel liegt mit 160 angemeldeten Osterfeuern im vergangenen Jahr weit über dem Durchschnitt im EN-Kreis. Was dagegen getan werden soll.

In Sprockhövel gehört für viele Bürgerinnen und Bürger zum Osterfest auch ein Osterfeuer. Diese wurden in der Vergangenheit in hoher Zahl (bis zu 320 Feuer pro Jahr) bei der Stadtverwaltung angezeigt. Mit Inkrafttreten einer entsprechenden Ordnungsbehördlichen Verordnung im Jahr 2020 reduzierten sich diese in 2023 auf ungefähr 160 Feuer. Doch das ist im Kreis-Vergleich immer noch sehr viel. Was die Stadt dagegen tun will.

Stadt prüft zurzeit das Thema Grünschnitt

Die Stadt will beim Grünschnitt ansetzen, der in der Osterzeit verbrannt wird. Brauchtumsfeuer sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass es sich um gewachsene traditionelle Veranstaltungen handelt. Diese Voraussetzung wird im Jahr 2024, indem die eingehenden Anzeigen mit den Listen der gemeldeten Osterfeuer ab 2018 bis 2023 bis verglichen werden, geprüft. Die Jahre 2020 und 2021 werden aufgrund der Corona-Pandemie dabei nicht berücksichtigt.

Keine neuen Osterfeuer mehr

Ab 2024 dürfen Osterfeuer nur noch durchgeführt werden, wenn sie bereits in den Jahren 2018, 2019, 2022 und 2023 angezeigt und veranstaltet worden sind. Die Verwaltung bittet die Veranstalter, dies selbst zu hinterfragen und gegebenenfalls auf die Anzeige und das Abbrennen eines Feuers zu Ostern zu verzichten. Sonderfälle können durch die Ordnungsbehörde geprüft werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Verordnung gibt nähere Auskunft

Weitere rechtliche Voraussetzungen zu der Durchführung von Brauchtumsfeuern sind der Ordnungsbehördliche Verordnung über die Durchführung von Brauchtumsfeuern auf dem Gebiet der Stadt Sprockhövel, gültig ab dem 1. Juni 2020, zu entnehmen. Diese kann auf der städtischen Homepage unter www.sprockhoevel.de/rathaus/ortsrecht eingesehen werden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Nächste Grünabfallsammlung

Die Stadt Sprockhövel weist auf die nächste kostenlose Grünabfallsammlung am Samstag, 21. Oktober, hin. Die Annahme des Grünabfalls erfolgt auf dem Parkplatz vor der Sporthalle Haßlinghausen, Geschwister-Scholl-Straße 12 und auf dem Parkplatz an der Umgehungsstraße Mathilde Anneke-Schule / L70n in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel