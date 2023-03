Osterferien in Sprockhövel: Workshop im Jugendzentrum

Sprockhövel. Schach und Bewegung gibt es im Jugendzentrum in Niedersprockhövel in den Osterferien. Für Tage zwischen Strategie und Kicker läuft die Anmeldung.

Nicht mehr lange, dann sind Osterferien. Das Jugendzentrum in Niedersprockhövel bietet von Dienstag, 4., bis Donnerstag, 6. April, einen besonderen Workshop zum Knobeln und Austoben.

Meistens versteckt er sich in einer Ecke des Spielbrettes hinter Bauern und Turm: der König. Ihn hier herauszulocken, zu drängen und schachmatt zu setzen ist das Ziel des Schachspiels. Wie das gelingt erfahren Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Schach-Workshop des Jugendzentrums Niedersprockhövel in den Osterferien.

Anfängerinnen und Anfänger lernen täglich von 10 bis 14 Uhr die Grundsätze und erste Strategien kennen und Fortgeschrittene die ausgefeilten Tricks und Kniffe der Profis.

Damit der Kopf vor lauter Strategien nicht zu rauchen beginnt, bietet der Schach-Workshop im Jugendzentrum an der Eickerstraße 23 jede Menge Abwechslung: Es gibt zahlreiche weitere Brettspiele, einen Kicker, Tischtennis und weitere Bewegungsangebote, die für Unterhaltung sorgen.

Teilnehmen können zehn Kinder. Pro Teilnehmer kostet der Workshop fünf Euro. Anmeldungen sind über das AS Jugendzentrum in Niedersprockhövel möglich. Per Mail: jz-niedersprockhoevel@sprockhoevel.de oder per Telefon unter 02339 917457.

