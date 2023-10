Online-Voting: Sprockhöveler im Rennen um Engagementpreis

Sprockhövel. Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung Ehrenamtlicher. Für den Publikumspreis können jetzt noch alle abstimmen.

Der Endspurt für den Deutschen Engagementpreis läuft: Verliehen wird der Preis am 5. Dezember in Berlin – und dann könnten auch Sprockhöveler auf der Bühne stehen. Entschieden wird per Online-Abstimmung noch bis 24. Oktober. Alle Bürger können mitmachen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Nominiert für den Engagementpreis sind 390 Menschen, Organisationen und Vereine in ganz Deutschland – unter ihnen stellt sich der Förderverein Flüchtlingshilfe Sprockhövel zu Wahl unter dem Titel „MachMit - Empowerment von Geflüchteten“.

Miriam Venn erklärt für den Verein: „Wir wollen Geflüchtete unterstützen, sich ihre eigene Zukunft in Sprockhövel aufzubauen und sie dazu ermutigen, auch die Zukunft Sprockhövels aktiv mitzugestalten - bunt und vielfältig. Denn wir wollen nicht nur nebeneinander, sondern miteinander leben! Wir sind davon überzeugt, dass dies nur gelingen kann, wenn möglichst viele mitmachen.“ Die Flüchtlingshilfe in Sprockhövel ist seit dem Jahr 2015 als Initiative Ehrenamtlicher aktiv.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Ziel der Publikums-Abstimmung ist es, die Nominierten mit ihren Anliegen sichtbar zu machen und ihnen Rückenwind zu geben. Auf der Website www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis stellen sich alle Nominierten kurz vor. Für die Lieblingsprojekte kann man bis zum 24. Oktober mit einem Klick abstimmen.

Lesen Sie auch:

Mit dem Publikumspreis geht ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro einher. Zum von den Bürgern bestimmten Preisträger kommen Sonderpreise in fünf Kategorien, die eine Fachjury vergibt. Sie sind mit jeweils 5000 Euro dotiert.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sprockhövel