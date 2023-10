Veranstaltung Nur ab 18 Jahren: Oktoberfest in Sprockhövels Glückauf-Halle

Sprockhövel. Der SC Obersprockhövel lädt zum neunten Mal zum Oktoberfest ein. Gefeiert wird in bayrischer Tracht – aber erst ab 18 Jahren.

„O’zapft is!“ So tönt es in der Glückauf-Halle am Samstag, 21. Oktober. Die Altherren des SC Obersprockhövel laden dann wieder zur weiß-blauen Gaudi ein.

Bei einer zünftigen Brotzeit mit bayrischen Schmankerln und einer Maß vom Fass soll auch bei der neunten Auflage des Sprockhöveler Oktoberfests schnell ausgelassene „Bierzeltatmosphäre“ aufkommen.

Mit dabei ist dieses Mal der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel, der extra ein passendes Repertoire einstudiert hat. Für Stimmung sorgt außerdem die „SCO Maxi-Playback-Show“.

Traditionell erwarten die Oktoberfest-Macher des SCO ihre Gästen wieder typisch bayrischen Outfits: Dirndl, Lederhose oder ähnliches ist der gewünschte Dresscode.

Einlass nur für Volljährige

Der Einlass am 21. Oktober in der Glückauf-Halle ist ab 19 Uhr. Achtung: Der Eintritt wird nach Information der Veranstalter erst ab 18 Jahren gewährt.

Die Eintrittskarten gibt es für 15 Euro im Kartenvorverkauf im SCO-Treff an der Kleinbeckstraße 43 in Obersprockhövel. Auch bei den Altherren-Spielern kann man Karten bekommen. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet „und die Resonanz ist sehr gut“, erklären die Veranstalter.

