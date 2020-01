Neuer Vikar von Herzkamp hat viele Talente

Im letzten Quartal des Jahres hat Daniel Fuhrwerk seine praktische Ausbildung als Pfarrer angetreten. Rund zweieinhalb Jahre wird der im Lipperland geborene junge Theologe bis zum zweiten Staatsexamen in der Evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede seinen Dienst tun – und er freut sich darüber.

Mentor ist Pfarrer Hayungs

Daniel Fuhrwerk ist Vikar, wurde auch bereits mit einem Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt. Doch vor den kirchlichen Einsatz, den er mit freundschaftlicher Begleitung durch Mentor Pfarrer Michael Hayungs versehen wird, hat die Landeskirche den Einsatz im Schuldienst gestellt. „Ich bin dafür zwar nicht eigens ausgebildet worden, gebe aber gerne ein halbes Jahr Religionsunterricht in der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule“, sagt der 25-Jährige. Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen hat Fuhrwerk schon früher machen dürfen: Nach der Konfirmation in seiner Heimatstadt Lünen hat er sich im kirchlichen Unterricht eingebracht und selbst Konfirmanden begleitet und auch Jugendfreizeiten gestaltet.

Auch während des Studiums Kontakt zur Heimatgemeinde gehalten

Dem Sohn eines Presbyters muss damals schon deutlich geworden sein, dass ein Beruf im kirchlichen Zusammenhang attraktiv für ihn sein könnte. „Ein wichtiger Impuls für die Berufswahl war noch in der Schulzeit ein vierwöchiges Praktikum in der Kirchengemeinde Horstmar-Preußen, wo ich eng mit dem Pfarrer dort zusammengearbeitet und so seinen Berufsalltag kennengelernt habe“, sagt Fuhrwerk. Nach dem Abitur 2013 hat er in Münster sein Studium begonnen und im September 2019 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Dem schönen Studentenleben in Münster gab er sich dabei nur bedingt hin – weil er in Lünen nach wie vor ins Gemeindeleben eingebunden war, pendelte er zum Studienort. Daneben absolvierte Daniel Fuhrwerk weitere Praktika und sammelte etwa für ihn wichtige Erfahrungen in der Krankenhausseelsorge.

Zehn Wochen in einer Gemeinde in Ohio

Im Rückblick nennt der 25-Jährige seinen zehnwöchigen Aufenthalt in der amerikanischen Kirchengemeinde Westerville/Ohio als besonders prägend. „Dort habe ich bei den so genannten Summercamps der UCC mitgearbeitet und die Pfarrerin der Westerville Community Church of Christ, Sigrid Rother, kennengelernt.“ Christliche Glaubenspraxis sei nur schwer mit der in Deutschland zu vergleichen, findet Daniel Fuhrwerk. „Die Leute dort leben ihren Glauben offener, deutlich emotionaler. Die Gottesdienste sind freier gestaltet, Geistliche und normale Gemeindemitglieder agieren meist auf Augenhöhe im Ablauf“, berichtet Fuhrwerk.

Radfahren, Schwimmbad, Kino

Jetzt die Rückkehr ins Westfälische. „Ich freue mich über diese Zeit in Haßlinghausen. Vor allem interessiert es mich, die Menschen hier kennenzulernen.“ Wenn der Vikar nicht gerade in der Gemeinde unterwegs ist, kann man ihm beim Radfahren begegnen, im Schwimmbad oder im Kino. „Oder mit einem Buch in der Hand auf einer Bank mit schöner Aussicht“, so Fuhrwerk. Neben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt ihm die Kirchenmusik am Herzen. „Ich spiele Gitarre und Bass, dieses Talent möchte ich auch gerne in meinen Dienst einbringen.“Und natürlich hat er in Haßlinghausen auch sein Quartier bezogen, zusammen mit seiner Freundin Shania Schulte, die als Hebamme in Dortmund arbeitet. Beide sind offen für Kontakt mit der für sie neuen Kirchengemeinde.

INFO



Während des Vikariats darf der Anwärter schon kraft der Ordination des Pastors oder der Pastorin, der oder die die Ausbildung in der Gemeinde begleitet, das Abendmahl verwalten, trauen und taufen.

Dies ist eine Sonderregelung, um die Qualität dieser Ausbildung zu sichern, die teilweise im Widerstreit mit ökumenischen Vereinbarungen steht. Ablauf und die Länge des Vikariats variieren zwischen den einzelnen Landeskirchen.