Am 29. Januar werden in Sprockhövel wieder Elektrogroßgeräte abgeholt.

Verbraucher Neuer Abfuhrtermin für Elektrogroßgeräte in Sprockhövel

Sprockhövel Die Stadtverwaltung weist auf die nächste Kühl-/Gefrierschrank- und Elektrogroßgeräteabfuhr am 29. Januar hin.

Jedes zur Abholung bereitgestellte Teil ist mit je einer Wertmarke zu je einem Euro zu

versehen. Die Wertmarken sind bei den in der Abfallfibel aufgeführten Verkaufsstellen

erhältlich.

Vorlauf von acht Tagen

Die Anmeldekarten müssen spätestens acht Tage vor dem jeweiligen Termin bei der

Stadtverwaltung vorliegen. Kühl-/Gefrierschränke und Elektrogroßgeräte aus Privathaushalten werden auch kostenlos an den Umladeanlagen in Gevelsberg, Hundeicker Straße 24 bis 26, und

in Witten, Bebbelsdorf 73, angenommen.

Weitere Abgabemöglichkeiten

Außerdem können Elektrogeräte, jedoch keine Kühlgeräte, bei der Firma Büttner & Saure,

Schwelmer Straße 60, in Sprockhövel, kostenlos abgegeben werden. Bei weiteren Fragen wenden sich Interessierte bitte an die zuständigen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung unter der Rufnummer 02339/917326. Sprechzeiten sind Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und Montag 14 bis 16 Uhr.