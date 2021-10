Neue Verkehrszeichen an Haupt- und Mittelstraße

Sprockhövel. Neue Schilder in Sprockhövel betreffen Radfahrer und Fußgänger. Die Stadt mahnt dabei die Radler, gegenüber Fußgängern rücksichtsvoll zu sein.

In der Stadt Sprockhövel wurden im Oktober auf der nördlichen Seite der Mittelstraße in Haßlinghausen und in der Hauptstraße in Niedersprockhövel neue Beschilderungen für die Gehwege angebracht: Diese erhalten das Verkehrszeichen 239 „Gehweg“ mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“.

Keine Benutzungspflicht für Radfahrer

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Sprockhövel informiert darüber, dass sich daraus keine Benutzungspflicht für den Radfahrer ergibt. Fußgänger haben absoluten Vorrang vor dem Radverkehr – heißt: Radfahrer haben auf die Fußgänger Rücksicht zu nehmen und dürfen diese weder gefährden noch behindern. Im Bedarfsfall muss der Radfahrer warten und er darf nur mit Schrittgeschwindigkeit (bis circa 7 km/h) fahren.

Schilder bezeichnen einen Kompromiss

Dass man sich auf dem Rad nicht fordernd den Verkehrsraum frei klingelt, sondern als rücksichtsvoller Gast bei Bedarf freundlich um Durchlass bittet, sollte damit eine Selbstverständlichkeit sein. Die gemeinsame Nutzung der Bürgersteige ist ein Kompromiss, da kein baulich abgetrennter Radweg in der derzeitigen Ausgestaltung der Hauptverkehrsstraßen angelegt werden kann. Während in Haßlinghausen die Freigabe des nördlichen Gehwegs für Radfahrer zur Erprobung für ein Jahr angeordnet wurde, gilt das für Niedersprockhövel nicht. Dort existiert in der Hauptstraße auf den Gehwegen bereits seit Jahren ein angedeuteter Radweg in der Pflasterung. Dieser hat allerdings keine rechtliche Bedeutung und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

Eindeutige Rechtslage

Um die Rechtslage eindeutig zu gestalten, hat die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Sprockhövel die Beschilderung „Gehweg mit Radverkehr frei“ angeordnet. Damit gilt auch hier: Fußgänger haben Vorrang vor dem Radverkehr.

